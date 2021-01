​Joseph Kabris, les Marquises dans la peau

Alors même que l’intérêt pour cette pratique prend de l’ampleur au niveau mondial, il renait aujourd’hui auprès des Marquisiens eux-mêmes, qui se sont trouvés privés de cette tradition pendant presque 200 ans. On pourrait même dire que le mana, la force, le pouvoir, que véhicule ce rituel autrefois sacré, a perduré, endormi, en attendant de retrouver son heure de gloire au moment opportun. Il a commencé à se réveiller à la fin des années 1980 pour reprendre des forces dans les années 1990 auprès des jeunes Marquisiens; pour aujourd’hui s’exporter jusqu’à attirer des touristes dans l’archipel et donc contribuer, à sa manière, à l’économie des îles. Le tatouage polynésien bénéficie d’une visibilité internationale invoquant le voyage, un luxe qu’encore peu de ce monde peuvent se permettre, ce qui implique un certain prestige social. Ce que l’on retient de Joseph Kabris et de ce qu’il a véhiculé à l’époque jusqu’à nos jours en tant qu’ambassadeur du tatouage marquisien, contribue toujours, à sa manière –et à petite échelle –au rayonnement de la culture des îles Marquises et de leur renouveau identitaire et culturel dans le monde. Joseph Kabris, ou les possibilités d’une vie (1780-1822), résultat de 15 ans de recherches et d’associations de sources par l’historien et sociologue Christophe Granger, permet de mettre en lumière certains aspects de la vie de l’époque qui n’ont pas pu être transmis par tradition orale, car plus personne n’était là pour les raconter au moment de la quasi extinction du peuple marquisien par les maladies contractées au contact des premiers Européens. Et peut-être que cet intérêt naissant ou grandissant pour la culture marquisienne poussera certains à se documenter avec d’autres ouvrages davantage orientés sur l’aspect historique de l’archipel. L'ouvrage de Christophe Granger ne laissera assurément pas indifférents les lecteurs sensibles à tous les méandres que peut emprunter une existence aussi courte que la nôtre et par la même occasion, allumer une étincelle d’intérêt pour cet archipel éloigné dont la culture forte et résiliente a su traverser les âges et les obstacles sans se perdre réellement. Le livre publié par les Éditions Anamosa a obtenu le prix Femina essai 2020. Il est actuellement disponible à la librairie Odyssey, à Papeete.