​Joseph Chaussoy, le dernier hommage

Raiatea, le 17 mars 2021 – Mercredi, un dernier hommage a été rendu à Joseph Chaussoy, décédé dimanche à l’âge de 77 ans. Après une messe à la paroisse Saint-André, il a été inhumé au cimetière communal de Uturoa.



Une messe à la paroisse Saint-André à Uturoa s’est tenue hier matin en mémoire de Joseph Chaussoy, artiste peintre et entrepreneur de Raiatea décédé dimanche. A 10 heures, les proches sont venus de loin, des Îles Sous-le-Vent et de Tahiti, pour rendre un dernier hommage, et adresser une dernière prière à cet homme populaire.



Crise sanitaire oblige, gestes barrières et distanciation étaient de mise, tant dans l'église qu’après la messe, au cimetière de la commune. Certains mêmes se sont abstenus de leur présence physique, préférant être là par la pensée.

Après l'heure de l'office, c’est sous une chaleur accablante que le cortège a pris la direction du cimetière. Les prières et les hommages ont été rendus par les personnes présentes, y compris Matahi Brotherson le maire de la commune qui a reconnu “Les talents de bâtisseurs de cet autodidacte, de ce pilier de la commune qui, par le biais de son entreprise d'impression de tissus a, avec ses fils, employé jusqu'à plus de 20 personnes. C'est qu'il a fait vivre environ une centaine de familles à lui tout seul, soit un bon dixième des foyers de Uturoa.”



Enfant de Raiatea, Joseph Chaussoy a toujours eu à cœur de s'intégrer parfaitement aux coutumes locales, il à beaucoup œuvré humainement et financièrement, pour le développement de la commune et des relations ethniques. Il a engendré dans sa descendance, des artistes, que ce soit ses fils ou ses petits-enfants. Tous célèbres, mais dont hélas certains nous ont quittés bien trop tôt.



Il n'est plus là, mais son souvenir va perdurer, tant par sa société Arii Création, toujours en activité à Uturoa et Papeete, mais aussi au travers des œuvres de son fils Evrard, qui a hérité de la fibre artistique paternelle et déjà acquis dans le domaine de la peinture, une solide réputation. D’ailleurs pour entretenir la flamme du souvenir, Evrard a incité via un réseau social, les propriétaires des nombreuses œuvres de son père, à les publier pour qu'une trace profonde et durable résiste au temps.