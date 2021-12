​Joinville Pomare réhabilite sa principauté

Tahiti le 2 décembre 2021 – Joinville Pomare réhabilite la principauté de sa famille royale, soutenu par les représentants des différentes chefferies. Une réhabilitation qui devra répondre à certains critères pour être reconnue par l'ONU.



Jeudi, Joinville Pomare a rassemblé les héritiers de sa famille royale et les représentants des principales chefferies pour réhabiliter la principauté Pomare. La déclaration de réhabilitation de la principauté a été signée le 2 décembre 2021 à Arue au Tombeau du Roi.

Les héritiers de la famille royale considèrent “qu'il devient désormais crucial pour eux d'agir pour contribuer au mieux-être du peuple mā'ohi”. Ils soutiennent également que les droits imprescriptibles des traités du 9 septembre 1842 et du 29 juin 1880, signés par leurs ascendants, n'ont pas été respectés par l'Etat. Cette décision de la famille royale fait suite aussi à une loi de Pays stipulant que “toutes les terres inoccupées ou non revendiquées deviennent la propriété du Pays” selon les propos de Joinville, s'appuyant sur le texte n° 2021-41 LP/APF du 4 novembre 2021, paru au Journal Officiel le 12 novembre dernier.

Gilles Tefaatau de son côté précise qu'un des critères retenus par l'Organisation des Nations unies pour que la principauté soit reconnue, est la reconnaissance diplomatique. Concrètement “si un chef d'Etat accepte l'invitation du prince Joinville à venir en Polynésie, il est reconnu diplomatiquement”, affirme-t-il. Joinville Pomare assure d’ailleurs que des famillles royales du Pacifique sont déjà prêtes à venir à sa rencontre.