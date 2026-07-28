

​Jean-François De Guigne retrouvé sans vie dans la vallée de la Maroto

Tahiti, 1er aout 2026. Comme l'ont révélé nos confrères de TNTV, Jean-François De Guigne, 43 ans, porté disparu depuis mardi 28 juillet, a été retrouvé sans vie ce samedi matin dans la vallée de la Maroto, à Papeno’o.



Selon les informations de TNTV, l’homme aurait été retrouvé pendu. Les premiers éléments de l’enquête orientent les investigations vers la piste d’un suicide, a indiqué la procureure de la République, Solène Belaouar. Les conclusions des investigations médicales sont attendues afin de déterminer les circonstances exactes du décès.



Les recherches s’étaient concentrées dans ce secteur depuis vendredi, après la découverte de son véhicule, un 4x4 Ford Ranger vert, au PK 13 de la vallée. Le véhicule avait été retrouvé par son frère, verrouillé, avec son téléphone de service à l’intérieur. Des techniciens en identification criminelle (TIC) étaient ensuite intervenus sur place. Un appel à témoins avait été lancé au lendemain de sa disparition, Jean-François De Guigne n’ayant plus donné de nouvelles depuis le mardi 28 juillet.

Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 1 Août 2026 à 17:34 | Lu 641 fois



