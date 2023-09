​Investissements : La politique du frein à main

Tahiti, le 27 septembre 2023 - Fare Hinoi, Village tahitien, investissements pour les Jeux du Pacifique Sud en 2017, la politique du frein à main sur la commande publique semble s’imposer au sein du nouveau gouvernement.



Mardi encore, le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, a confirmé au micro de Polynésie la 1ère qu’un nouveau projet était sur le point d’être abandonné, sans même en avoir discuté avec la mairie concernée ni les équipes qui travaillaient à sa réalisation : celui du campus de Moorea qui devait être réalisé dans le courant de l’année prochaine.



“Gabegie” du précédent gouvernement ou frilosité, pour ne pas dire pilotage à l’aveugle du nouveau gouvernement, la liste des commandes publiques se réduit comme peau de chagrin. Les conséquences sont déjà frappantes. Les entreprises du BTP serrent les vis dans leurs budgets en attendant que des décisions soient prises, ce qui manifestement passe après la citoyenneté mā’ohi ou les déclarations onusiennes sur l’indépendance.



Le matin même pourtant, toujours sur les ondes de Polynésie la 1ère, le ministre de l’Agriculture expliquait que “le secteur primaire, c’est pas du tout une voie de garage”. Quelques heures plus tard, il prônait : “Le campus verra le jour, mais sous une autre forme”, reprenait-il, confirmant des informations confiées à Tahiti Infos par le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, un mois plus tôt et “des bruits de couloirs” que la mairie de Moorea aurait eus, sans même une réunion avec le ministère sur le sujet. Le ministre de l’Agriculture parle alors de “redéploiement de l’enseignement” et de “développement du secteur pêche”.

​Double peine pour les lycéens Le futur campus de Moorea aurait dû pouvoir accueillir 640 lycéens sur 14 hectares, contre 330 à l’heure actuelle, et comprendre un complexe sportif et un internat. Les travaux devaient prendre fin en 2024 pour un coût avoisinant, à l’époque des premières esquisses, 4,2 milliards de francs.



Ce campus était aussi pour l’île sœur l’occasion de “résoudre cette situation particulièrement pénible” pour les jeunes qui doivent se rendre très tôt le matin à Tahiti afin d’y suivre leur scolarité.



Le lycée général devait accueillir 245 élèves de la seconde à la terminale, le lycée professionnel devrait, lui, accueillir 72 élèves dans les filières de l'hôtellerie, du bâtiment et de l'horticulture. Ainsi, cumulé avec le lycée agricole, le campus à trois pôles scolaires prévoyait un effectif global de 640 élèves et de 140 agents encadrants.



Ils devront tous finalement prendre une carte de bus, une carte de bateau, et continuer à régler leurs réveils de plus en plus tôt.

