​Initiative Polynésie française crée un nouveau prêt de crise

Tahiti, le 26 mai 2020 – L'association Initiative Polynésie française, qui a financé 40 projets pour 54,5 millions de Fcfp de prêts d'honneur en 2019, a créé lundi un nouveau prêt de soutien dans le cadre de la crise économique.



Le conseil d'administration de l'association Initiative Polynésie française (IPF) s'est réuni lundi à la vice-présidence pour valider les comptes financiers de l'année 2019. L'association créée en 2018, et membre du réseau Initiative France, est une plateforme de financement et d’accompagnement de la création et reprise d’entreprise en Polynésie Française. Elle aide les porteurs de projet par l’attribution de prêts d’honneur (prêt personnel sans intérêts ni garantie) qui viennent consolider leurs fonds propres des entreprises.



En 2019, Initiative Polynésie française a financé 40 projets pour 54,5 millions Fcfp de prêt d’honneur et a permis l’injection de 492 millions Fcfp dans l’économie polynésienne, détaille un communiqué du Pays. En termes d’impact sur l’emploi, l’accompagnement de la plateforme a permis la création et le maintien de 92 emplois directs. Par ailleurs, dans le cadre de la crise économique, le conseil d’administration a approuvé la création d’un nouveau prêt de soutien en faveur des porteurs d’Initiative Polynésie française. Ce prêt a pour vocation de proposer un produit de financement complémentaire permettant la sauvegarde des projets soutenus par l’association, projets qui assurent également en retour la pérennité de l’association.