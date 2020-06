​Indemnisation refusée pour l’un des douaniers blanchis

L’homme avait obtenu gain de cause mais, en janvier 2019, le ministre de l’Économie et des Finances ainsi que le ministre de l’Action et des comptes publics avaient saisi la Cour administrative d’appel afin qu’elle annule ce jugement au motif que le douanier avait déjà été indemnisé à hauteur de 3,6 millions de Fcfp.



Par un arrêt rendu le 26 mai dernier, la Cour administrative d’appel a fait droit à la requête des ministres et a annulé le jugement du tribunal administratif. Elle a en effet estimé que : « Les premiers juges ne pouvaient condamner l’Etat à verser au douanier la somme réclamée dès lors qu’elle lui avait été versée au mois de juin 2018, et que cette information avait été transmise au tribunal par une note enregistrée le 20 novembre 2018 ». Selon la juridiction, « les ministres sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n’avoir pas tenu compte de cette note en délibéré révélant une circonstance de droit conduisant au non-lieu à statuer à concurrence des sommes versées ».