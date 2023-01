​Ia Ora te Nuna'a réagit aux vœux d'Edouard Fritch

Tahiti, le 10 janvier 2023 – Dans un communiqué diffusé mardi, Ia Ora te Nuna'a a vivement réagi aux vœux formulés lundi à la presse et à l'administration par le président du Pays. Il accuse notamment Édouard Fritch de vouloir “amadouer” la presse et de confondre la “période des vœux” avec la campagne politique.



Alors que le président du Pays, Édouard Fritch, a expliqué lundi lors de ses vœux à la presse qu'il aurait “souhaité que le clan autonomiste parte uni” pour la bataille des élections territoriales, la partie semble loin d'être gagnée. Dans un communiqué diffusé mardi, le parti fondé par Nicole Bouteau et Teva Rohfritsch –anciens représentants du Tapura–, Ia Ora te Nuna'a a en effet tenu à réagir de manière cinglante aux vœux formulés par Edouard Fritch à la presse et à l'administration.



Accusant le président de “confondre la période de vœux et la campagne politique”, Ia Ora te Nunaa'a affirme qu'Édouard Fritch “continue de faire comme s’il n’avait rien à se reprocher : le mariage animé par un orchestre présidentiel en pleine période de restriction face au covid 19, la non-vaccination d’élus qui ont pourtant voté des textes imposant une large vaccination, des obsèques dérogatoires pour un proche collaborateur.” Le tout jeune parti estime par ailleurs qu’Édouard Fritch “ressort sa cape autonomiste à trois mois des élections territoriales après avoir été plus qu’ambigu sur ce point dans de nombreuses déclarations officielles et dans ses meetings politiques pendant près de 9 ans de pouvoir sans interruption.”



“Rafales de pardon”



Suite à l'annonce par le président de la réinscription du métier de journaliste dans la liste de professions pouvant bénéficier d'une bourse majorée, Ia Ora te Nunaa'a accuse Édouard Fritch, dans une “ultime tentative”, d'“amadouer la presse en promettant, à quelques semaines de la fin de son deuxième mandat consécutif, des bourses majorées pour de jeunes Polynésiens souhaitant travailler dans des médias”. “Les journalistes ne sont pour autant pas dupes. Ils ont bien compris à qui ils avaient à faire après tant d’années de gouvernance, durant lesquelles les contradictions, les approximations et les bêtises se sont succédé à un rythme incroyable, sans aucune forme de regrets, si ce n’est des pathétiques et récentes rafales de pardon autoproclamés.”



Enfin, alors qu'Édouard Fritch a appelé lors de ses vœux les agents de l'administration à faire preuve de probité, Ia Ora te Nuna'a juge qu'il a fait preuve d'un “bel exemple de démagogie, voire de populisme”. “Au vu de son comportement et de celui de certains des plus hauts responsables du Pays pendant la crise du covid, c’est même indécent.” Le parti estime que le “président devrait arrêter de jeter la fonction publique en pâture à l’opinion publique et commencer par appliquer une telle rigueur à son endroit et à celui de son entourage. La parabole de la paille et de la poutre n’échappe à aucun des Polynésiens à l’écoute de ces vœux confits de fraternité apparente.”