​Huit mois de travaux sur le pont de Vairaa à Tiarei

Tahiti, le 21 janvier 2024 - Les travaux de reconstruction du pont de Vairaa au PK 23 à Tiarei, démarrent lundi pour une période de huit mois, indique la Direction de l’Équipement qui annonce l’installation d’une circulation alternée pendant toute la durée du chantier.



Les travaux de reconstruction du pont de Vairaa débutent à compter de ce lundi pour une durée de huit mois, indique la Direction de l’équipement dans un communiqué diffusé en fin de semaine. Un chantier réalisé à Tiarei, PK 23,2 commune de Hitia’a o te ra, sur la côte est de Tahiti.



Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée par une déviation provisoire avec alternat, et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier. Une réduction de vitesse à 30km/h est imposée dans la zone de travaux. Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant la durée du chantier.