

​Hiva et le secret des quatre éléments

Tahiti, le 9 mars 2026 - Les 20 et 21 mars, au petit théâtre de la Maison de la culture, le conservatoire artistique Te Fare ‘Upa Rau présente son conte musical, Hiva et le secret des quatre éléments, sur une idée de Peterson Cowan, professeur et responsable du département d’art lyrique.





L’histoire de Hiva est inspirée de la mythologie du Fenua mais également d’un opéra bien connu de Mozart, La flûte enchantée. Elle est née du souhait de Peterson Cowan, professeur au conservatoire artistique, de relier l’art traditionnel, l’art classique et l’opéra.



Hiva et le secret des quatre éléments promet une mise en scène exceptionnelle pour une création ambitieuse et amoureuse de ses deux cultures. De grands airs d’opéra succèderont à de magnifiques mélopées polynésiennes, jusqu’au dénouement final de la quête d’un jeune pêcheur faisant face aux forces de la nature, aux quatre éléments : le feu, l’eau, la terre et l’air.



Quand la magie d’un conte qui trouve son origine dans la mythologie du Fenua rencontre la magie du chant lyrique et de l’opéra, les portes d’un rêve éveillé s’ouvrent. Hiva paraît.



Sur l’île sacrée du marae Taputapuātea, à Raiatea, berceau des terres et nations polynésiennes, un jeune pêcheur du nom de Hiva s'avance vers les Tahu’a.



Depuis plusieurs lunes, des tempêtes étranges secouent le lagon, bousculent les courants et raréfient les poissons, mettant en péril la survie de son village. Pour restaurer l’harmonie de son Fenua, tel un héros des temps anciens, il recherche la protection et la guidance de ces figures vénérables. Car les anciens sont les dépositaires de la mémoire du peuple. Gardant vivants les récits, les rites et les savoirs transmis depuis des lunes, ils veillent sur l’équilibre entre les hommes, la nature... et les divinités. Aideront-ils Hiva lors des épreuves que le pêcheur va affronter ?



La distribution du conte musical fait la part belle aux chanteurs de niveau avancé de la classe d’art lyrique. Hiva sera interprété par Kevin Wong Kam Sang, assistant de Peterson Cowan. Les esprits représentant les quatre éléments seront interprétés par quatre duos, soit huit voix magnifiques, de ténors et de sopranos. Rajoutons un vivo, un ‘orero et deux conteurs, et le compte est bon ou presque.



Deux représentations – coproduites avec les équipes de la Maison de la culture – seront données les vendredi 20 et samedi 21 mars sur la scène du petit théâtre, à 19 heures. La billetterie est assurée aux guichets de TFTN et en ligne au tarif unique de 2 000 francs.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 9 Mars 2026 à 15:47 | Lu 188 fois



