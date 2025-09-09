

​Hinaupoko Devèze vêtue par Hélène Coudret pour Miss France 2026

Tahiti le 23 septembre 2025. Le comité Miss France a dévoilé mardi matin les noms des stylistes et créateurs qui auront la charge de la préparation des costumes traditionnels pour les miss régionales à l’occasion de l’élection de Miss France.





Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025, sera prise en charge par la créatrice française Hélène Coudret, directrice du label Keatiki. Un label qu’elle souhaite être le mélange de la sophistication européenne à l'esthétique inspirée du Pacifique.



Le thème choisi cette année pour Miss Tahiti lors du défilé en tenue traditionnelle sera Pututiki.



Chaque année, les créateurs pour les tenues régionales sont sélectionnés par le comité Miss France. Pour pouvoir participer, les créateurs doivent soumettre leurs projets au comité Miss France, à la suite d’un appel à candidatures. Chaque participant peut proposer jusqu’à 3 dossiers, dans 3 régions différentes. Les heureux élus verront ensuite leur création défiler sur le plateau de TF1, devant des millions de téléspectateurs.



Un chèque de 1500 euros est décerné au créateur dont la candidate remportera le titre du meilleur costume régional.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 23 Septembre 2025 à 09:59 | Lu 1024 fois



