​Hervé Dubost-Martin nouveau P-dg de la TEP

On savait Hervé Dubost-Martin de retour en Polynésie française du côté de la TEP. On a désormais confirmation que l'ancien P-dg d'EDT-Engie jouera les premiers rôles au sein de la société d'économie mixte chargée du transport de l'électricité au fenua. Nommé administrateur représentant le Pays au sein de la TEP le mois dernier, l'ancien patron d'EDT entre 2008 et 2015 a été élu vendredi dernier P-dg de la société lors de son conseil d'administration. Une nouveauté par rapport à l'organisation antérieure de la société d'économie mixte auparavant pilotée par un tandem : président du conseil d'administration et directeur général. Hervé Dubost-Martin portera désormais les deux casquettes. L'ancien directeur général de la TEP, Alain Chane, reste néanmoins dans l'organigramme puisqu'il est désormais directeur délégué de la société.Comme Tahiti Infos le rapportait le mois dernier, une telle nomination n'est pas anodine dans le contexte de repositionnement de la TEP comme acteur central du schéma électrique polynésien voulu par le plan de transition énergétique 2015-2030 du gouvernement. Depuis le 1juin dernier, la TEP a récupéré l'exploitation du réseau de transport électrique qu'elle déléguait depuis sa création en 1985 à EDT. Petit à petit, la société d'économie mixte entend reprendre la main sur ses missions premières, voire les "élargir", comme le prévoit le plan de transition énergétique, notamment à travers les îles. En ligne de mire, la TEP vise surtout la date du 1janvier 2022 avec la reprise en main du fameux "dispatching" de l'électricité actuellement exclusivement assuré par EDT-Engie.