​Henry Puna élu à la tête du Forum des îles du Pacifique

Tahiti, le 3 février 2021 - Henry Puna est le nouveau secrétaire général du Forum des îles du Pacifique. L’ancien Premier ministre des îles Cook a été élu pour un mandat de trois ans, mercredi, à l’issue d’une réunion organisée en visioconférence.



C’est le vice-président Tearii Alpha qui a représenté la Polynésie française pour la réunion spéciale des dirigeants du Forum des îles du Pacifique. Réunion organisée en visioconférence et à l’issue de laquelle Henry Puna, ancien Premier ministre des îles Cook est élu mercredi matin pour succéder à la diplomate papou-néoguinéenne Dame Meg Taylor. Cette dernière était en poste depuis six ans.



La tenue de cette réunion a été repoussée à de nombreuses reprises en raison de la fermeture pour cause de pandémie des frontières de plusieurs des collectivités membres du Forum. Le choix de procéder à une réunion en distanciel pour cette nomination a finalement été pris par consensus. La fermeture indéfinie des frontières du Pacifique ne permettant pas cette solution qui a auparavant toujours été privilégiée.