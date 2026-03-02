

​Henri Flohr repasse à Hitia'a o te Ra

Tahiti, le 22 mars 2026 - Le maire sortant de la commune de Hitia'a o te Ra, Henri Flohr, a été réélu dimanche soir avec 51,31 % des voix alors que ses adversaires avaient fusionné pour tenter de lui barrer la route.





Les électeurs ont afflué dimanche à la salle omnisports de Papeno’o lors du second tour des élections municipales. L'ambiance était studieuse avant que le tāvana sortant, Henri Flohr, apprenne en début de soirée qu'il était réélu. Interrogé, l'élu a partagé son contentement : “La première réaction pour moi, c'est de remercier tous nos électeurs qui ont renouvelé leur confiance sur notre équipe, il faut qu'on travaille maintenant”, a-t-il déclaré lors des premières estimations.



Il est finalement ressorti des urnes que le tāvana sortant a obtenu 51,31 % des votes, soit 2 829 voix alors que son opposant et ancien maire de la commune, Domingo Dauphin, inscrit sur la liste Tapura amui no Hitia’a o te Ra, a recueilli 37,30 % des suffrages exprimés.



Interrogé quant à ses objectifs et ses ambitions, Henri Flohr a assuré qu'il souhaitait déjà rassembler : “Il y a l'eau, il y a aussi les travaux de réparation au niveau de nos bâtiments scolaires. Il y a pas mal de projets. Mais je vais réunir le conseil municipal le plus vite possible pour justement voir avec chaque élu dans chaque commune associée de lister leurs priorités par commune associée.”



Face à l'important écart entre sa liste et celle de ses concurrents, le tāvana a tenu à remercier la population qui a “renouvelé sa confiance envers lui” et son équipe qui a parcouru le “terrain”.

Une fusion inefficace L’élection n’était pourtant pas jouée d’avance. En fusionnant avec les listes d’Émile Paofai et Camélia Taupo-Papin, sur le papier, la liste portée par Dauphin Domingo avait tout pour passer devant. Un matelas de suffrages supérieurs sur le plan strictement comptable au premier tour, et une plus grosse marge de réserve de voix au second tour. D’un point de vue strictement comptable, la fusion de ces trois listes aurait pu permettre à Dauphin Domingo de combler l’écart des 903 voix qui le séparent de la première place.



Mais les accords entre les listes de Dauphin Domingo, Émile Paofai et Camélia Taupo-Papin ne sont pas parvenues à transformer l’essai. En tête largement à Tiarei, l’élection a pendant un temps semblé tourner en faveur de l’opposition au maire sortant. Puis sont tombés les résultats sur les autres communes associées. 53,96 % à Hitia’a, 51,72 % à Mahaena, et surtout 71,61 % à Papeno’o, commune la plus peuplée de cette commune associée, ont fini par confirmer Henri Flohr dans son siège de tāvana.



“Quand il y a fusion, il y a dégâts par la suite, parce qu’il y a des mécontents”, avait commenté Philippe Tagaroa, représentant de la liste de Henri Flohr sur les antennes de Polynésie La 1ère, rappelant la fusion “catastrophique” de 2020 des adversaires du maire sortant.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 22 Mars 2026 à 23:10 | Lu 276 fois



