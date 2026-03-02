

​He’evai, de Paea à The Voice

Tahiti, le 11 mars 2026 - Après Mano Salmon et Teiva LC, He’evai s’apprête à affronter le jury de The Voice ce samedi sur TF1, émission diffusée samedi soir sur TNTV. Sera-t-il retenu ? La réponse dans deux jours. En attendant, il nous partage son expérience.





He’evai est encore tout jeune. Dans sa voix coule la timidité des artistes en construction. C’est pour accélérer cette construction qu’il s’est présenté l’année dernière aux castings de The Voice. “C’était tout nouveau pour moi”, nous a confié le jeune chanteur qui a débuté dans la musique il y a trois ans à peine. “Je me suis dit que c’était une expérience que je devais tenter, et j’ai été reçu.”



Alors qu’il était à Aix en Provence pour terminer son cursus scolaire, He’evai a laissé sa chance le guider. “The Voice s’est mis sur mon chemin”, nous explique-t-il. “Cela faisait huit mois que je m’étais autorisé à chanter devant un public. Je me suis dit qu’il fallait que je tente cette expérience et que je verrais après.”



Une idée lumineuse pour le jeune homme de Paea puisque la production le remarque lors de ces auditions et l’invite à venir sur la grande scène de The Voice tenter sa chance devant les fauteuils retournés du jury, composé cette année d’Amel Bent, Lara Fabian, Tayc et Florent Pagny.



Face au jury de présélection, He’evai a chanté L’enfer de Stromae, une chanson intime et dure. “Quand je chante, je suis connecté avec ce que je dis”, confie le jeune chanteur.

A wonderful world ? Entre la sélection au casting et le jour de son passage aux auditions à l’aveugle sur le plateau de TF1 se sont écoulés plusieurs mois. Des mois pendant lesquels il a travaillé sa voix pour interpréter le titre What a Wonderful World de Louis Armstrong. Un grand écart entre les pensées suicidaires de Stromae dans L’enfer et l’appel de l’espoir de Louis Armstrong, qu’il a fallu assumer sur scène. “C’était particulier ce passage”, confie-t-il au sujet de l’enregistrement de sa prestation qui sera diffusée samedi. “C’était très puissant.”



Comme nous tous, il n’a pas encore vu les images de son passage, et les appréhende un peu. Le moment si fort pour lui ne lui laisse aujourd’hui que quelques bribes de souvenirs. “Je n’ai que des fragments de mon passage dans la tête”, avoue-t-il. “C’est une expérience impressionnante. On regarde tous The Voice à la télé. On voit tous ces fauteuils rouges se retourner, ou pas.”



Rentré à Tahiti depuis son passage dont la production s’est bien gardée de révéler l’issue, He’evai continue de travailler son chant. “Après ma licence info-com, j’ai décidé de me lancer dans la chanson à fond. Je rêvais d’être réalisateur, mais la musique m’a rattrapé.”



Désormais, He’evai rêve de carrière musicale, de chants, et The Voice pourrait être le tremplin qui lui manque pour lancer le tout.



Samedi soir, il sera devant sa télévision, comme beaucoup, et espère que le public polynésien appréciera sa performance.



La suite de son histoire… Elle est à découvrir dans quelques jours.

The Voice, 15 saisons d’émotions partagées

Depuis quinze ans, The Voice accompagne l’histoire de la télévision musicale française. Saison après saison, le programme s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, fédérateur et intergénérationnel, réunissant le public autour de la musique et de la découverte de nouveaux talents.



Au fil des éditions, la scène de The Voice a révélé de nombreux artistes devenus des figures majeures de la scène musicale française, parmi lesquels Kendji Girac, Louane, Jérémy Frérot, Slimane, Amir, Claudio Capéo, Maëlle, Mentissa, Linh, Carla & Jeck, MB14, Camille Lellouche, Lilian Renaud, Il Cello, Vernis Rouge, Leman, Bilal Hassani, Anne Sila et bien d’autres.



Pour cette quinzième saison, The Voice célèbre son histoire tout en se réinventant : nouveau quatuor de coachs, mécaniques de jeu inédites, surprises artistiques et audace créative viennent enrichir cette édition anniversaire.



Plus de 65 000 candidatures ont été examinées pour sélectionner 130 talents, âgés de 16 à 75 ans. Fidèle à son identité, The Voice réunit des profils aux parcours, aux styles et aux cultures multiples.



Dès les auditions à l’aveugle, les talents se distinguent par des choix artistiques affirmés, des univers forts et une volonté assumée de prendre des risques.



Pour la première fois dans l’histoire du format, des auditions en double-fauteuil feront leur apparition, avec le retour de coachs emblématiques en binôme : Matt Pokora avec Amel Bent, Louis Bertignac avec Lara Fabian, Zazie avec Florent Pagny et Kendji Girac avec Tayc.



