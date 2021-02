​Hao, un potentiel nautique négligé qui sait pourtant séduire

Qu'est-ce qui a motivé votre venue à Hao ?

"C'est grâce au bouche à oreille entre voileux. En fait lors de notre escale sur Tahiti nous avons rencontré un couple qui est déjà venu et qui nous ont dit d'aller à Hao, que c'est vraiment bien, que ce n'est pas renseigné dans les guides ni sur le net, mais que c'est un atoll à voir".



Qu'avez-vous ressenti à votre arrivée et quel accueil avez-vous reçu ?

"La première chose qui nous a frappés lorsqu'on était au mouillage en face du quai du village c'est le rire des enfants qui jouent, qui se baignent à la mer ; cela nous a donné envie d'aller vers les gens, de les connaître. Après, lorsque l'on se promène dans le village les gens viennent vers nous, ils nous posent des questions. Nous n'avons jamais rencontré d'hostilité, tout cela fait qu'on se sent bien sur l'atoll, ça fait chaud au coeur, ça nous donne envie de rester un peu plus puis encore un plus."



Pensez-vous que Hao devrait être plus reconnu touristiquement ?

"Bien sûr ! L'atoll possède un potentiel, il y a des vols réguliers, des pensions de famille, des infrastructures en place comme des quais, des marinas. D'un point de vue voileux on encouragera les gens que l'on rencontre à venir ici, même si il y a encore des efforts à faire sur la sécurité des bateaux au mouillage car nous sommes très dépendants du vent".



Et vos enfants, comment vivent-ils à Hao ?

"Ils se sont tellement plus ici, qu'ils nous ont demandé d'aller à l'école, et grâce à la présence d'une école primaire et d'un collège, nous les avons inscrits. Ils se sentent très bien, ils se sont intégrés sans problème, ils ont plein de copains et copines, les programmes scolaires sont les mêmes qu'en métropole avec en plus l'apprentissage de la langue paumotu. En dehors des heures scolaires ils apprennent avec leurs nouveaux copains à pêcher, le nom des poissons, vider les poissons… l'enfance des petits Paumotu !"



Que retiriez-vous comme enseignement de votre passage à Hao ?

"On en retire une richesse incroyable. C'est la destination qui nous a le plus marqués depuis le début de notre voyage car lorsque que l'on fait un tour du monde ce n'est pas simplement la navigation que l'on recherche, c'est aussi aller vers les gens et voir comment ils vivent. Ici on peut côtoyer la population de près, et si nous sommes restés plus de trois mois ici, ça représente plus de 10% de notre temps total de parcours, c'est que ça nous plaît vraiment".