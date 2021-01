​Hao le bon exemple pour les fare OPH

Tuamotu, le 20 janvier 2021 - L'obtention d'un fare de l'Officie Polynésien de l'Habitat (OPH) a souvent ressemblé à un parcours du combattant pour tout demandeur qu'il soit de Tahiti ou des îles en raison du montage du dossier et des délais d'attente. A Hao pourtant, les demandeurs ne se plaignent pas en raison d'un dispositif communal performant qui les accompagne.



Voilà au moins un atoll où les demandes de fare OPH ne génèrent pas forcément des crispations. Les relations se passent plutôt bien entre les demandeurs, la commune et l'OPH et les délais sont relativement acceptables. C'est peut-être une exception qui pourrait donner des idées à d'autres communes. Depuis 2017 et la création par la commune d'une cellule "conseil et développement", dix dossiers de fare OPH ont été constitués dont huit ont été finalisés et livrés clé en main récemment tandis que d'autres dossiers plus anciens ont également été traités.



Cette cellule dirigée par Hina Roucheux se charge de traiter différentes demandes de particulier comme l'AAHI (aide à l'amélioration de l'habitat), les CAPL (carte agricole et pêche lagonaire), la DAPL (demande d'aide à la pêche lagonaire) l'ICRA (Insertion par la création ou la reprise d'activité), l'aide à la constitution de patente, la délivrance de plans cadastraux et de situation ou encore les permis de construire.



Il est indéniable que cette assistance apportée à tout demandeur porte ses fruits. Elle permet de lever bien des réticences quant aux potentiels demandeurs pas toujours au fait des dossiers administratifs qu'il faut remplir et fournir, surtout si loin de Tahiti.