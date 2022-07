​Hao a élu miss Māmā et mister Pāpā

Hao le 11 juillet 2022 - Samedi soir dans le cadre du Heiva, l'atoll de Hao élisait sa Miss māmā et son Mister pāpā devant un public venu nombreux. Au terme de la soirée, le jury a sacré Vatina Tinomano et Tapu Tagaroa.



Samedi soir, les plus belles toilettes étaient de sortie pour cette soirée dédiée au culte de la beauté sur la place Tokere de Hao. L'élection de Miss māmā et son Mister pāpā est un événement du Heiva, chaque fois attendu et très apprécié de la population. L’élection, comme son nom l’indique, est réservée aux parents sans restriction d’âge. Cette année, Heiani Teiefitu, Vatina Tinomano, Tapu Tagaroa et Jean-Marie Faehau ont rassemblé tout leur courage pour monter sur scène devant un public principalement composé d’amis et de membres de leurs familles.



Dirigée par le désormais célèbre duo d’animateurs de l’atoll, René N’doumbe et Rouru Tepa, la soirée a débuté vers 19 heures par la traditionnelle prière d’ouverture suivie de la présentation des cinq membres du jury, qui ont eu la lourde tâche de départager les candidats. Le concours a ensuite débuté avec les défilés des candidates dans les différentes tenues, en commençant par la tenue de plage, très appréciée des spectateurs, l'occasion pour les māmā de se présenter. Le public venu nombreux a ainsi pu les admirer en tenue de ville et créations. De leur côté, les tane ont défilé dans la tenue "la plus cool pour être vu en ville". Dernier passage en tenue de soirée pour les candidats, rejoints sur scène par des membres de leur famille.



Du fait de leur maturité et de leur expérience, les candidats étaient très à l'aise, assurant le show devant les spectateurs qui les connaissent tous et avec qui ils interagissent volontiers.



C'est vers 22 heures, après délibération du jury que les résultats ont été annoncés : Vatina Tinomano a remporté l’écharpe de Miss māmā du Heiva de Hao 2022, suivie de Heiani Teiefitu qui devient sa première dauphine, et Tapu Tagaroa a été sacré plus beau papa du Heiva, Jean-Marie Faehau premier dauphin.







Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 11 Juillet 2022 à 10:01 | Lu 338 fois