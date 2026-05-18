

​Giovani Teahui intègre le conseil municipal de Taputapuātea

Tahiti, le 9 juin 2026 - Suivant les conclusions du rapporteur public il y a deux semaines, le tribunal administratif de Papeete a tranché en faveur de Giovani Teahui en tant que conseiller municipal de Taputapuātea, en lieu et place de Bernadette Brothers.





C’est le haut-commissaire de la République française qui avait saisi le tribunal administratif concernant la répartition des sièges au sein du conseil municipal de Taputapuātea, une commune composée de trois communes associées que sont Opoa, Puohine et Avera avec 29 sièges à pourvoir au sein de son conseil municipal.



Trois listes étaient en lice lors des dernières municipales la liste “Te reo amui no Taputapuatea” menée par Thomas Moutame qui a obtenu 61,35 % des suffrages exprimés, la liste “Taputapuātea te ‘oire pu no te ao Ma’ohi” de Patrick Becqueten (24,23 %) et enfin la liste “A patu i to oe oire” menée par Giovani Teahui et arrivée en troisième position.



Lors de l’étude du dossier au tribunal administratif le 26 mai dernier, le rapporteur public avait conclu à une erreur d’appréciation de Thomas Moutame au regard du code électoral en désignant Bernadette Brothers à la place de Giovani Teahui en tant que conseiller municipal dans la section de Avera.



Mardi, le tribunal administratif de Papeete est allé dans le sens des conclusions du rapporteur public en confirmant la nomination de Giovani Teahui à la mairie de Taputapuatea.

Du changement à Nukutavake

Moemoea Tuteirihia, ancien maire délégué de Vairaatea, commune associée de la commune de Nukutavake a lui aussi perdu son mandat. En cause, sa radiation depuis le 21 février 2026 de la liste électorale de la commune associée de Vairaatea, ainsi que de la liste électorale générale de la commune de Nukutavake. Une décision du tribunal administratif qui ne remet pas en cause l’intégralité des élections sur la commune. Moemoea Tuteirihia, ancien maire délégué de Vairaatea, commune associée de la commune de Nukutavake a lui aussi perdu son mandat. En cause, sa radiation depuis le 21 février 2026 de la liste électorale de la commune associée de Vairaatea, ainsi que de la liste électorale générale de la commune de Nukutavake. Une décision du tribunal administratif qui ne remet pas en cause l’intégralité des élections sur la commune.

Tureia devra revoter

Les électeurs de Tureia devront retourner aux urnes. En effet, avant le scrutin, le maire de Tureia avait reçu dans les délais légaux, soit le 9 mars 2026, l’indication de l’identité des personnes choisies en qualité d’assesseurs titulaire et suppléant présentées un candidat et tête de liste “Te Reo O Tureia”. Ce dernier a pourtant interdit l’accès au bureau de vote unique à ces personnes. “Il y a lieu dès lors d’annuler les opérations électorales en litige”, a conclu le tribunal administratif, mardi. Les électeurs de Tureia devront retourner aux urnes. En effet, avant le scrutin, le maire de Tureia avait reçu dans les délais légaux, soit le 9 mars 2026, l’indication de l’identité des personnes choisies en qualité d’assesseurs titulaire et suppléant présentées un candidat et tête de liste “Te Reo O Tureia”. Ce dernier a pourtant interdit l’accès au bureau de vote unique à ces personnes. “Il y a lieu dès lors d’annuler les opérations électorales en litige”, a conclu le tribunal administratif, mardi.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 9 Juin 2026 à 18:40 | Lu 692 fois



