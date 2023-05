Tahiti, le 11 mai 2023 – Hospitalisé cette semaine, l'ancien président du Pays et leader du Amuitahira'a, Gaston Flosse, doit sortir vendredi de l'hôpital, rassure sa compagne et élue, Pascale Haiti. Elle évoque une "grosse fatigue due à la campagne".



L'information a été dévoilée mercredi par nos confrères de Polynésie la 1ère, l'ancien président du Pays et leader du Amuitahira'a, Gaston Flosse, a été hospitalisé cette semaine. À bientôt 92 ans, l'ancien élu -aujourd'hui inéligible- n'a pas ménagé son temps lors de la campagne des territoriales en s'alliant avec le Tapura d'Édouard Fritch. Sa compagne et élue à l'assemblée, Pascale Haiti, a tenu à rassurer jeudi matin sur l'état de santé de Gaston Flosse. "C'est plutôt une grosse fatigue due à la campagne, surtout au deuxième tour. Il a vraiment tout donné tout son temps, toute son énergie pour cette campagne. Et il lui est nécessaire, vu son âge bien sûr, de se reposer."



Pascale Haiti a assuré que Gaston Flosse devait sortir ce vendredi de l'hôpital, après avoir pris le repos nécessaire. "Je lui avais dit de se reposer. Mais non, il veut être au travail tous les jours. Je lui avais dit qu'il risquait de se retrouver à l'hôpital. Eh bien voilà, le docteur lui a dit que ce sera un repos forcé."