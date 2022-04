​Gaston Flosse : "Au second tour, nous allons voter Marine Le Pen"

Tahiti, le 10 avril 2022 - Gaston Flosse annonce d'ores et déjà qu'après avoir soutenu Valérie Pécresse au premier tour, il appellera à voter pour Marine Le Pen au second.



Quelle est votre réaction quant aux résultats de Valérie Pécresse au fenua ?



"Il fallait s'y attendre, nous n'avons pas vraiment mené une campagne pour Pécresse comme on fait d'habitude. Lors de nos réunions publiques, nous avons surtout parlé des législatives, l'échec de la gestion du Covid chez nous avec les 800 morts. C'est ce qu'on va retenir du bilan d'Edouard Fritch. Et bien sûr, nous avons recommandé de voter pour Valérie Pécresse. Ces résultats n'ont pas de répercussions sur les législatives."



Valérie Pécresse appelle à voter pour Macron au second tour. Vous allez faire de même ?



"Non pas du tout. Au second tour nous allons voter pour Marine Le Pen et là nous avons quinze jours. Il va falloir se remuer pour qu'ici Marine Le Pen gagne les élections. Le Amuitahira'a va demander à ses militants de voter pour Marine Le Pen. On ne peut pas voter pour Macron qui a d'ailleurs fait son plein. Quel est le bilan de Macron en cinq ans ici chez nous ? Que des dettes qui sont de l'ordre de près de 200 milliards de Fcfp."



Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 10 Avril 2022 à 15:01 | Lu 148 fois