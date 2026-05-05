

​Fu Xiaolan expose sur la “Lumière de la vie” jusqu’à vendredi

Tahiti, le 2 juin 2026 – L’artiste Fu Xiaolan expose 60 toiles peintes sur le thème “La lumière de la vie” jusqu’au 5 juin à la salle Muriavai de la Maison de la culture.



C’est un travail d’une grande dextérité artistique que propose de nouveau l’artiste chinoise Fu Xiaolan dans l’espace de la salle Muriavai jusqu’à vendredi soir à la Maison de la culture de Papeete.



Fu Xiaolan a été gravement brûlée aux mains dans sa jeunesse au point de n'avoir pu garder que la maitrise de deux doigts à la main droite. Un handicap qui ne l'empêche pas d’avoir une remarquable précision dans l’art de la représentation picturale. Un talent qu’ont su reconnaitre les amateurs polynésiens, à l’instar de Paul Yeou Chichong ou de Robert Wan qui possèdent déjà quelques-unes de ses œuvres.



L’artiste expose régulièrement au Fenua depuis 2011, où elle était venue au Fenua à l’initiative du président de l’association Si Ni Tong. Le thème exploré pour cette nouvelle exposition est “La lumière de la vie”. “Pour moi, la peinture a toujours été un verbe et non un nom”, explique l’artiste. “C’est ma façon de comprendre le monde. C’est le lieu où habite mon âme.”



Une soixantaine de toiles sont présentées jusqu’au 5 juin de 9 heures à 18 heures salle Muriavai. L'entrée est libre. L’exposition est en cours depuis le 26 mai. Il s’agit d’un événement à ne pas manquer.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 2 Juin 2026 à 11:17 | Lu 318 fois



