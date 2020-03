​Fritch prévoit un durcissement du confinement

Le président du Pays a évoqué la mise en place à venir d’une séparation plus stricte entre deux zones de Tahiti pour éviter la circulation du virus ?



“Les résultats de nos tests semblent démontrer que dans la zone urbaine entre Punaauia et Mahina, c’est là que se situent les cas de positivité que l’on peut trouver. Il y a quelques cas à Moorea, on le sait, mais on sait aussi que ce sont des cas importés. La logique voudrait que l’on passe à un autre niveau de confinement, en conseillant à ces populations qui habitent dans la zone sud de Tahiti de rester dans cette zone. Ils ont les médecins, les pharmacies et les magasins sur la zone. Donc, ce que nous conseillons pour l’instant, avant de prendre des mesures coercitives, c’est de recommander à ces populations de rester dans leur zone tout en respectant les mesures barrières.”



Et pour les gens qui habitent au sud et travaillent dans la zone urbaine ?



“A ce moment là, s’il y a des personnes qui viennent dans la zone nord parce qu’ils travaillent dans des entreprises encore en activité, il faudra qu’ils présentent une attestation spécifique. Et c’est à ce moment là que l’on pourra prendre des mesures coercitives. Pour l’instant, on n’en est pas là du tout. On s’aperçoit que le confinement est plutôt respecté. La population a compris quel était son intérêt. Comme l’a dit le président ce matin, si on arrive à tenir encore une bonne vingtaine de jours, sinon vingt-cinq jours en confinement –je sais c’est long– je pense qu’on aura quand même des chances de s’en sortir plus facilement.”



C’est donc l’échéance, au moins un mois ?



“Oui. Pourquoi ? Parce que nous avons encore des ressortissants polynésiens qui sont à l’étranger et qui veulent rentrer. Et c’est parfaitement leur droit. Dans le règlement sanitaire international, il n’est pas du tout légalisé d’empêcher les gens d’aller et venir. C’est une liberté. Ensuite bien évidemment, on peut contingenter l’arrivée par une mesure de confinement. Ici maintenant, on les met pendant presque 20 jours en confinement.”



Des précisions sur l’arrivée des colis médicaux attendus ?



“Il y a des colis assez lourds qui arrivent en provenance de Chine. Et qui contiennent des respirateurs, beaucoup de masques… (…). Il y a de gros colis qui vont arriver entre la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine. Il peut y avoir jusqu’à quatre avions spéciaux qui seront payés par le Pays, qui amèneront également des colis destinés à certaines îles du Pacifique comme Tonga et Samoa qui bénéficient d’une aide de la Chine.”



Des tests doivent également arriver ?



“Les tests, c’est plutôt pour l’Institut Malardé. Il y a une commande qui est pratiquement en voie d’acheminement avec 10 000 tests. Ce qui nous permettra d’être plus à l’aise. Parce que là, on était obligés de contingenter les tests au strict minimum. C’est-à-dire que nous utilisions les tests pour les personnes qui arrivent avec des signes, fièvre, toux, malaises, troubles du goût et de l’odorat, et pour leurs proches. On va pouvoir avoir plus de tests, ce qui nous permettra d’être plus à l’aise dans le diagnostic et le suivi.”



Propos recueillis par Antoine Samoyeau