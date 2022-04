​Fritch confirme la hausse du Smig au 1er mai

Tahiti, le 14 avril 2022 – Le président du Pays, Édouard Fritch, a confirmé jeudi dans son discours d'ouverture de la session administrative une hausse du Smig et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires à compter du 1er mai prochain.



C'était l'un des accords consécutifs au mouvement de grève générale de fin 2021 et c'est surtout un effet mécanique de l'augmentation de l'indice des prix, le Smig va être revalorisé au 1er mai prochain. Le président du Pays, Édouard Fritch, l'a confirmé dans son discours d'ouverture de la session administrative jeudi matin à l'assemblée : "Le Conseil des ministres proposera dès la semaine prochaine une nouvelle hausse du SMIG applicable à compter du 1er mai, ainsi qu’une revalorisation du point de l’indice des fonctionnaires".



Fin 2021, le Smig avait déjà été augmenté de 2%. Or celui-ci doit être mécaniquement relevé lorsque la hausse de l'indice des prix de détail est supérieure à 2% par rapport à la précédente modification. Édouard Fritch a évoqué jeudi "une augmentation du coût de la vie de 2,9 points rien que sur les deux premiers mois de 2022" et le Smig doit maintenant être relevé "dans les mêmes proportions" que l'indice des prix.