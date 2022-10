​Fret, carburant, PPN, déchets : Ce que le Pays lâche aux armateurs

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Après plusieurs échanges avec les armateurs soumis à une forte augmentation des prix du carburant, le gouvernement a décidé mercredi de ne pas augmenter le fret dans les îles, d'abaisser de 10 Fcfp le prix du carburant des navires, d'augmenter de 5,82% les tarifs du fret des produits -notamment PPN- pris en charge par le Pays et de réduire de 20 à 25% le tarif pour le transport des déchets des îles.



Réunie le 25 aout 2022, la Commission d’examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI) a examiné la revalorisation des tarifs de fret et de passages maritimes. Sans surprise l’impact de la pandémie n’épargne pas notre transport maritime intérieur. L’évolution des différents paramètres et indices économiques de la formule de calcul du taux de revalorisation prenant en considération les conditions d’exploitation des opérateurs maritimes ont été impactés considérablement portant un taux de +8,21% d’augmentation.



Les membres de la CETMI ont été unanime sur le fait que cette hausse de 8,21% n’était pas acceptable en considération du contexte économique et de la répercussion directe sur les populations les plus éloignées. En effet, cela aurait signifié que la plus grande partie de cette augmentation serait portée par les habitants des îles de la Polynésie française.



Sous l’égide du Vice-président, ministre en charge des Transport maritimes interinsulaires, en cohérence avec le ministre des Finances, un travail collaboratif avec les opérateurs maritimes a pu être mené pour trouver une solution économique la moins impactante pour les îles et suffisamment maitrisée pour les finances du Pays. Ces échanges et réunions, parfois complexe, ont permis d’aboutir à un soutien du Pays en faveur de la population des îles qui se concrétisent par un effort conjugué à l’égard de la population et des opérateurs maritimes.



Pas d'augmentation du fret



Les usagers ne subiront aucune augmentation des tarifs de fret ou des passages maritimes. En effet, le Gouvernement a approuvé une baisse de 10 Fcfp du prix du carburant de bord des navires desservant notre fenua, et parallèlement une augmentation maitrisée de 5,82% des tarifs de fret des produits pris en charge par le Pays (PPN, eau, hydrocarbures, etc.).



En parallèle, afin de protéger nos îles et inciter au rapatriement des déchets vers Tahiti lorsque la situation le nécessite, le tarif applicable pour le transport des déchets est réduit d’environ 20 à 25% par l’application du libellé tarifaire « productions en provenance des îles ».



La desserte maritime de nos îles constitue un volet majeur du développement économique en faveur des populations des îles éloignées. Les décisions adoptées prennent en considération l’ensemble des paramètres et contraintes en présence pour maintenir le cordon ombilical indispensable que constitue la desserte maritime régulière de toutes nos îles habitées de la Polynésie française.



Par ces mesures fortes, le Pays affirme son soutien au développement économique harmonieux avec nos archipels et ce pour l’ensemble des acteurs et partenaires concernés : prioritairement les habitants des îles éloignées, mais aussi les opérateurs maritimes, les chargeurs professionnels et les différents partenaires privés ou publics.