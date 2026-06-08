

​Fin d’activité pour Newrest à Papara

Tahiti, le 30 juin 2026 - Faute de reprise des négociations, la société Newrest quitte la cuisine centrale de Papara. Un état des lieux de sortie a eu lieu ce mardi en présence de la direction, de la commune et d’un huissier. Le piquet de grève est toutefois maintenu : les salariés attendent l’issue d’un recours judiciaire porté par la CSIP avec une échéance fixée au 16 juillet.





L’ambiance était morose, ce mardi, du côté de Newrest Catering Papara. Plus de va-et-vient de camions pour livrer les centaines de repas préparés chaque jour sur place : la cuisine centrale est à l’arrêt depuis quelques jours. Après un grand nettoyage, cette dernière journée était consacrée à l’inventaire, un état des lieux de sortie qui s’est tenu en présence de la direction de l’entreprise de restauration collective, de la commune et d’un huissier. La production du groupe Newrest en Polynésie se concentre donc désormais sur Faa’a.



​“Voir la cuisine vide, ça fait drôle”

“Voir la cuisine vide, ça fait drôle”, confie l’un des grévistes, salarié de longue date et délégué du personnel. “On ne sait pas ce que cet outil de travail va devenir”, poursuit-il. Avec ses collègues, ils attendent surtout d’être fixés sur leur propre sort : une nouvelle échéance est fixée au jeudi 16 juillet par rapport à un recours judiciaire porté par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP). Pour rappel, d’après le préavis, le point bloquant de cette grève concerne notamment “le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public relatif à la cuisine centrale dans la commune de Papara”, dont l’échéance était fixée au 30 juin 2026, ainsi que “le transfert et la reprise définitive du personnel communal mis à disposition de Newrest Catering Polynésie”.



Effectif depuis plus de deux semaines, le piquet de grève est maintenu dans l’attente de cette audience au tribunal. Une douzaine de personnes étaient mobilisées et elles espéraient être rejointes par d’autres collègues dès ce mercredi.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 30 Juin 2026 à 16:02 | Lu 531 fois



