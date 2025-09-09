

​Festival du rire chez Rideau rouge

Tahiti le 15 septembre 2025. Préparez vos agendas, car en octobre, Rideau rouge Tahiti sort le grand jeu et lance son tout premier festival de l'humour, judicieusement baptisé « Le mois de l'humour ». Et autant vous dire que ce n'est pas pour rigoler... enfin si, justement, c'est que pour ça ! Tout le mois, on vous a concocté une sélection de spectacles hilarants, parfaits pour une sortie en famille ou entre amis.





Le 4 octobre, préparez-vous à une expérience unique en son genre avec « Very Math Trip ». Si vous pensiez que les maths et l'humour étaient aussi incompatibles que l'huile et l'eau, ce spectacle phénomène est là pour vous prouver le contraire. Un one-man-show qui va enfin vous réconcilier avec les chiffres.



Puis, le week-end du 17 et 18 octobre, on vous propose une double dose de rire. On commence le 17 avec la pièce « Le Radeau de la Méduse ». Non, ce n'est pas un cours d'histoire barbant, mais bien 60 minutes d'humour, d'art et de faits historiques. Une conférencière un brin déjantée va vous dévoiler tous les secrets du célèbre tableau du Louvre, celui qui a fait trembler le monde et même le trône. Vous ne verrez plus jamais ce tableau de la même façon.



Et pour finir en beauté le 18, enfilez vos patins pour la comédie à succès « Ça patine à Tokyo ». Avec la légende Philippe Candeloro et l'iconique Nelson Monfort, cette comédie à l'allure de polar vous plonge dans le monde glamour (et parfois glacé) du patinage artistique !



Pour cette grande première, Rideau rouge Tahiti vous propose des offres exceptionnelles qui donnent envie de tout voir : 1 000 francs de réduction sur votre deuxième spectacle et 1 500 francs sur le troisième. C'est le moment de vous lâcher et de remplir votre mois d'octobre de rires à petit prix !



Attention, ces offres sont valables dans la limite des places disponibles et jusqu'au 20 septembre. Pour ne rien manquer et réserver vos billets, foncez sur la page Facebook Rideau rouge Tahiti et contacter nous en MP ! Pour les personnes qui souhaitent assister à une seule représentation, les billets sont disponible sur www.monspectecle.pf







Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Septembre 2025 à 17:05 | Lu 205 fois



