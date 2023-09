​Fenua Market veut révolutionner l'e-commerce local

Tahiti, le 1er septembre 2023 - Fare Rata, en collaboration avec la CCISM et OSB, lance à partir de ce lundi 4 septembre la plateforme Fenua Market. Cette dernière est présentée comme une solution innovante pour répondre aux besoins des commerçants locaux en quête de visibilité au-delà de la Polynésie française.



Après un peu moins d'un an de travail et de développement, le directeur général de Fare Rata, Bruno Arbonel, a présenté ce vendredi, dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) la “première marketplace polynésienne”, baptisée Fenua Market. Objectif de cette plateforme numérique d'e-commerce, répondre aux besoins des commerçants locaux en offrant une “solution innovante pour étendre leur portée au-delà des archipels”. “Avec Fenua Market, on offre la possibilité pour les commerçants qu'ils soient aux Tuamotu, aux Australes, aux Marquises de vendre leurs produits au monde entier”, indique Bruno Arbonel.



“Disposer d'une telle plateforme c'est une recommandation très forte de nos commerçants”, ajoute pour sa part le directeur général de la CCISM, Yannick Lecornu. “Au travers de Fenua Market on repense l'acte de vente et d'achat. C'est une vraie mutation dans la manière de commercer.”



1 000 références et 30 commerçants pour le lancement



Avec Fenua Market Fare Rata propose une gestion sécurisée des transactions pour les clients, grâce à la collaboration de l'Océanienne des services bancaires (OSB). Et pour les commerçants, le processus d'expédition est facilité. Les vendeurs pourront générer des étiquettes préaffranchies pour leurs colis, simplifiant ainsi le colisage et l'expédition de leurs marchandises au travers des services de Fare Rata. Cette fonctionnalité permettra d'optimiser la chaîne logistique pour une expérience fluide tant pour les vendeurs que pour les acheteurs.



Et au lancement de la plateforme, lundi, les potentiels acheteurs retrouveront un référencement de 1000 produits proposés par 30 commerçants de la place alors que 82 autres sont en cours de validation. “On va du patenté aux entreprises les plus importantes”, précise le directeur général de Fare Rata. “Pendant le développement du projet on a travaillé principalement avec des patentés et des petites et moyennes entreprises. Tout le monde a été très impliqué et les échanges ont vraiment été constructifs”, explique de son côté Cyril Lopez, du pôle innovation de Fare Rata.



Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 1 Septembre 2023 à 19:55 | Lu 951 fois