​Faux départ pour l'Aranui après des cas Covid dans l'équipage

Tahiti, le 27 septembre 2020 – Le cargo mixte Aranui qui assure la desserte, en terme de fret et de tourisme, entre Tahiti et les Marquises est rentré dimanche à quai à Papeete au lendemain de son départ. Sept cas Covid ont été identifiés parmi les membres d'équipage.



C'est toujours un coup dur pour le tourisme, mais c'est aussi la preuve de l'efficacité des protocoles sanitaires mis en place pour la croisière. Dimanche matin, le cargo mixte Aranui -qui assure la desserte entre Tahiti et les Marquises en terme de fret et de tourisme- est rentré à quai à Papeete au lendemain de son départ. En cause, les retours positifs de sept tests Covid effectués au sein de l'équipage du navire. Aucun touriste n'a en revanche été testé positif.



Rappelons que le protocole mis en place pour ce type de croisière prévoit un test de l'ensemble de l'équipage 48 heures avant le départ et un test des passagers 24 heures avant le départ. Dans l'attente de l'obtention des résultats, le navire avait pris la mer samedi en restant à proximité de Tahiti avec une stricte séparation entre passagers et équipage. A la confirmation des sept cas positifs, le navire est revenu à quai à Papeete et l'armateur a pris la décision d'annuler la croisière.



Voyage en fret dès mercredi



Les passagers vont pouvoir rester jusqu'à 48 heures à bord du navire, le temps pour l'armateur d'organiser les vols retours des touristes internationaux. Des passagers qui seront remboursés ou invités à reprogrammer cette croisière à une date ultérieure. La prochaine croisière touristique de l'Aranui sera organisée le 15 octobre.



D'ici là, il est néanmoins nécessaire d'assurer le ravitaillement en fret du Henua Enana. L'Aranui va donc repartir mercredi uniquement pour une rotation destinée au fret. Le temps de reconstituer un équipage et de désinfecter entièrement le navire.