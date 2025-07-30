

​Fare Rata suspend l’envoi de colis vers les USA

Tahiti le 26 août 2025. Dans un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux, Fare Rata annonce suivre la tendance européenne qui consiste à suspendre l’envoi de petits colis vers les Etats-Unis. Une conséquence du durcissement des procédures douanières américaines.





"Nous informons notre aimable clientèle que, suite à l’ordre exécutif américain du 30 juillet 2025, Fare Rata suspend, à compter du mardi 26 août 2025 et jusqu’à nouvel avis, la prise en charge de tout envoi de marchandises à destination des États-Unis d’Amérique, qu’il s’agisse d’envois en transit à découvert ou en dépêche close", explique le communiqué.



Les marchandises dont la destination finale est les États-Unis seront retournées à leur point d’origine.



Fare Rata rassure cependant concernant les envois de colis vers l’Europe via les compagnies aériennes. "Il est important de noter que les envois transitant simplement par les États-Unis, via une compagnie aérienne effectuant un arrêt technique sur le sol américain sans y déposer la marchandise, ne sont pas concernés par cette mesure."



Cette disposition est également appliquée par La Poste (France), l’OPT NC et plusieurs autres opérateurs postaux internationaux.

Cette décision, qui prend une ampleur mondiale, résulte de la décision de Donald Trump de supprimer l’exemption dite "de minimis", qui exonérait jusqu’alors de droits de douane les envois de marchandise d’une valeur inférieure ou égale à 800 dollars (690 euros environ). Ces marchandises seront donc désormais taxées à hauteur de 15 % s’ils proviennent de l’Union européenne.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 26 Août 2025 à 17:29 | Lu 703 fois



