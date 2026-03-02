

​Faana Taputu s’impose à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 23 mars 2026 - Ça s’est joué à une centaine de voix à Taiarapu-Ouest : Faana Taputu, tête de liste d’Ensemble pour demain, remporte le second tour des élections municipales devant l’équipe du maire sortant, Tetuanui Hamblin. “Charge à nous de mettre en place notre programme”, a déclaré le candidat élu.





C’est par un chant commun que s’est achevée la soirée électorale à Taiarapu-Ouest. Comme à Taiarapu-Est, c’est un nouveau maire qui se profile. Après un premier tour au coude-à-coude à 24 voix d’écart, le maire sortant, Tetuanui Hamblin (Taiarapu to’oa o te ra to’u ora), a finalement été dépassé au second tour par Faana Taputu (Ensemble pour demain).



La liste menée par Faana Taputu remporte ces élections municipales avec 1 828 voix (41,24 %) contre 1 728 voix pour celle de Tetuanui Hamblin (38,98 %). Pas de fusion à Taiarapu-Ouest, mais un peu plus de 300 voix étaient remises en jeu suite à l’élimination d’une des cinq listes initialement en lice. Chacune des deux listes en tête est parvenue à augmenter son score de 9 et 6 points par rapport au premier tour, pas suffisamment pour permettre à Tetuanui Hamblin d’obtenir un second mandat. “La population a choisi”, a-t-il reconnu après avoir félicité ses adversaires.



Les deux autres listes ont été distancées : Arthur Mati (Te Are Api) termine en troisième position avec 533 voix (12,02 %), suivi de Tamu Tufariua (Taiarapu-Ouest Unie) avec 344 voix (7,76 %). Quant au taux de participation, il s’élève à 67,57 %, soit neuf points de plus qu’au premier tour.



“Je partage cette joie avec nos colistiers et la population qui nous permet d’accéder au conseil municipal. Charge à nous, maintenant, de mettre en place ce que nous avons prévu dans notre programme”, nous a confié Faana Taputu, tête de liste à Toahotu et Taiarapu-Ouest. “C’est beaucoup de gratitude, de reconnaissance et de fierté de représenter ma commune en tant que tāvana”, ajoute Randy Li Chin Foc, tête de liste à Vairao. “Je suis plus que prêt”, assure Milton Parker, tête de liste à Teahupo’o.



Devancée à Toahotu, la liste est arrivée en tête à Vairao et à Teahupo’o, mais la prime majoritaire devrait lui permettre d’obtenir davantage de sièges à Toahotu. Faana Taputu devrait donc être candidat au poste de maire, mais des tractations sont encore possibles au sein de l’équipe. Fidèle à son nom de campagne, le représentant de la liste élue promet de continuer “à travailler ensemble”. La première séance du conseil municipal de Taiarapu-Ouest pourrait se tenir ce dimanche.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 23 Mars 2026 à 01:02 | Lu 237 fois



