

​Exposition hommage au sculpteur Vaiere Mara

Tahiti, le 13 octobre 2025 - La Maison James Norman Hall organise une exposition hommage au sculpteur Mara V. du 24 au 31 octobre prochains.





À l’occasion des 20 ans de la disparition de Vaiere Mara (1936‑2005), pionnier de la sculpture moderne en Polynésie, la Maison James Norman Hall organise, à Arue, du 24 au 31 octobre prochains, une exposition exceptionnelle réunissant ses œuvres et celles de son fils, Mateha Gilles Mara.



Cet hommage est voué à mettre en lumière la force d’un héritage artistique transmis de génération en génération, où le bois, la pierre et le corail deviennent les vecteurs d’une mémoire vivante.



Vaiere Mara, premier sculpteur polynésien à s’affirmer dans une démarche résolument moderne, a su donner aux mythes, aux scènes de la vie quotidienne et aux symboles de la culture océanienne une forme nouvelle, à la fois enracinée et universelle. Ses reliefs monumentaux, ses tāmā‘ara‘a foisonnants, ses figures de Hina et ses bustes en corail fossile témoignent d’une recherche constante : faire dialoguer la tradition et la modernité, la matière brute et l’expression spirituelle.



Ainsi, à l’occasion de cet exposition hommage, des œuvres de son maître-sculpteur, Joseph Kimitete, seront également exposées.



Son fils, Mateha Gilles Mara, signe aujourd’hui ses œuvres “Mara G” et poursuit ce chemin avec une voix singulière. Ses sculptures, qu’elles représentent des figures humaines stylisées, des poissons aux motifs labyrinthiques ou des scènes de vie, prolongent l’élan créateur de son père tout en affirmant une sensibilité propre, attentive à l’équilibre entre formes épurées et détails symboliques.



Réunir leurs œuvres dans un même espace, c’est offrir au public un regard croisé sur deux générations de sculpteurs, unies par le même désir de donner corps à l’âme polynésienne.



Cette exposition se veut à la fois un hommage et une transmission : elle célèbre la mémoire de Vaiere Mara, tout en affirmant la vitalité de l’art de Mateha Gilles Mara, qui inscrit son nom dans la continuité d’une histoire familiale et culturelle.



Lors du vernissage de l’exposition prévu le jeudi 23 octobre à partir de 18 heures, Jonathan Bougard tiendra une conférence sur l’œuvre singulière de Mara.

Premier sculpteur moderne

Mara est reconnu comme le premier sculpteur polynésien moderne. Né en 1936 à Rurutu et mort en 2005 à Tahiti, il a su puiser dans la matière locale – bois précieux, corail fossile, pierre volcanique – pour en révéler la puissance évocatrice. Ses pièces, à la fois épurées et chargées d’histoires, incarnent un art profondément enraciné dans la vie et les légendes des îles où il a vécu : Rurutu, Tahiti et Raiatea.



D'après Yves Gandon, les ancêtres du sculpteur seraient venus des îles Cook, portés par les courants, dérivant longtemps sur les flots à bord d'un simple tronc de mara. Cette essence aurait donné son nom à la lignée. Un nom qui porte en lui une histoire de survie. Le tronc devient embarcation, le bois devient nom, le nom devient signature.



Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 8 heures à 16 heures

Vernissage : jeudi 23 octobre à 18 heures

Entrée libre du 24 au 31 octobre 2025

