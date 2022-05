Tahiti le 8 mai 2022 - L'ancien représentant Tahoera'a désormais non inscrit à l'assemblée, Etienne Tehaamoana, rejoint Tauhiti Nena pour devenir son suppléant aux législatives sur la première circonscription.



Vendredi matin, le président de Hau Ma'ohi Ti'ama et candidat sur la première circonscription aux législatives, Tauhiti Nena, a annoncé l'identité de son suppléant au cours d'une conférence de presse à la mairie de Papeete. Une belle prise pour l'ancien lieutenant de Gaston Flosse, puisqu'il enregistre le ralliement de l'ancien tavana de Hiva Oa, ex-représentant Tahoera'a et actuellement non inscrit à l'assemblée, Etienne Tehaamoana. Pour Tauhiti Nena, ce ralliement est le signe que son parti représente "une nouvelle voie". "À aucun moment, nous ne faisons une politique clientéliste", assure l'ancien ministre -pourtant assis à deux chaises d'Émile Vernaudon- qui accuse le Tapura de l'inverse. CAE et offres "alléchantes" aux tāvana en tête…



Actuellement aux Marquises, Etienne Tehaamoana n'était pas présent à la conférence de presse. Contacté, il règle quelques comptes avec ses anciens collègues en reprochant notamment à Teura Iriti d'avoir joué solo en partant au Tapura. "Elle a une commune et il faut trouver des solutions. C'est ça le gros problème en Polynésie, le clientélisme total. Tous les maires sont obligés de se plier à la majorité." Sur son ralliement avec Tauhiti Nena, Etienne Tehaamoana explique qu'il n'a pas voulu suivre le Amuitahira'a par idéologie : "J'ai toujours dit que je ne suis pas indépendantiste". Un sujet sur lequel Tauhiti Nena tient pourtant exactement le même discours que Gaston Flosse. "On veut se rapprocher de la France pour que les Marquises soient gérées autrement", affirme pourtant l'ancien tāvana. "Et arrêter d'attendre que Tahiti décide pour qu'on fasse quelque chose. On n'a pas dit qu'on se sépare de la Polynésie mais on veut gérer autrement notre archipel. (…) Il y a des personnes intéressantes chez Tauhiti Nena. Ce ne sont pas que des personnes qui demandent la souveraineté (sic). J'espère qu'après les législatives, on trouvera un terrain d'entente pour former un groupe avec tous les mécontents."



"Société civile"



Tauhiti Nena a également annoncé vendredi être entouré de nombreuses personnalités de la société civile comme le secrétaire général de l'Unsa-éducation Temarama Varney, l'éco-citoyenne Laiza Pautehea, l'ancien tavana de Mahina Emile Vernaudon ou encore Makau Foster. Le président de Hau Ma'ohi Ti'ama qui pourra également compter, sur sa circonscription, sur le soutien du Rassemblement National d'Éric Minardi.