​Escroquerie aux faux mails de police

Tahiti, le 1er octobre 2025 – La DTPN met en garde contre l'arnaque à la fausse convocation judiciaire qui revient "en force" ces derniers jours.
Dans un post diffusé mercredi sur sa page Facebook, la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) indique que de "faux mails circulent actuellement et usurpent l’appellation et l'identité de responsables de la Police nationale et d’autres institutions" parmi lesquelles la justice et la gendarmerie.
Ces messages accusent leurs destinataires d’"infractions graves" telles que de la pédophilie ou de la pédopornographie et les menacent de "poursuites judiciaires en l'absence de réponse" sous trois jours. L’objectif de cette arnaque est clair : "faire peur afin de soutirer de l’argent ou de faire communiquer vos données personnelles".
Si vous recevez un mail de ce type, la DTPN rappelle qu'il ne faut cliquer sur aucun lien. Il ne faut pas répondre, conserver le message comme preuve et prendre attache avec l'Office Anti-cybercriminalité à cette adresse : [email protected] .
