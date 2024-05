​Épidémie de grippe en Polynésie : Appel à la vigilance et à la vaccination

Tahiti le 21 mai 2024. L'épidémie a fait un 7e décès récemment.



Le ministère de la Santé informe la population qu’une épidémie de grippe sévit actuellement sur l’ensemble du territoire. Cette grippe s’avère relativement sévère, avec déjà 7 décès déplorés parmi les personnes de plus de 65 ans. De plus, plusieurs patients sont actuellement hospitalisés en réanimation.

La campagne vaccinale officielle est terminée depuis le 1er avril, néanmoins des doses de vaccins sont encore disponibles et la vaccination contre la grippe reste possible dans les structures de la Direction de la santé. Il est donc fortement recommandé aux personnes fragiles de se faire vacciner sans délai.



Pour la santé de tous, le ministère de la Santé rappelle également l’importance de respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation du virus. Ces gestes incluent de :



- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique - Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux



- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable



- Porter un masque en cas de symptômes grippaux ou si vous êtes en contact avec des personnes à risque



- Limiter les contacts physiques, notamment les poignées de main et les embrassades



Le ministère de la Santé appelle chacun à la vigilance et à la responsabilité collective pour contenir cette épidémie et protéger les personnes les plus vulnérables.

