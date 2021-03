​English breakfast in Nuku Hiva

Nuku Hiva – Le Cetad de la capitale marquisienne a pris un petit air d’Angleterre hier, lors d’un English breakfast préparé par les élèves de la section petite et moyenne hôtellerie, servi aux élèves de sixième et CM2. Au total, une centaine d’élèves se sont retrouvés autour de ce petit déjeuner typiquement British, le tout dans la langue de Shakespeare.



Lundi, sous l’impulsion d’Ophélie Pelegrin professeur d’anglais au collège et au Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) de Nuku Hiva, et de Grégory Bru professeur de biotechnologies, santé et environnement, un “full English breakfast” a été cuisiné par les élèves de la section petite et moyenne hôtellerie (PHM) du Cetad. Il a été servi à leurs pairs des classes de sixième du collège et de CM2 de l’école primaire Patoa.



Il s’agissait à travers la préparation, le service et la dégustation d’un petit déjeuner britannique de faire plus ample connaissance avec la culture culinaire anglo-saxonne et surtout de communiquer exclusivement en anglais le temps d’une matinée. Au total, l’événement concernait une centaine d’étudiants.



“Avec les élèves de PMH et ceux de sixième, explique Madame Pelegrin, nous avions préparé cet événement en amont en travaillant sur le vocabulaire lié à l’alimentation, à la prise de commandes, aux formules de politesse liées à la restauration et à l’accueil de la clientèle, ou encore aux traditions britanniques. Bien évidemment cette animation avait aussi pour but de faire des exercices de grammaire anglaise.”

Ainsi, autour de ce petit déjeuner composé de haricots rouges, bacon, saucisses, champignons, pancakes et œufs, les élèves se sont prêtés au jeu du restaurateur et du client, tout cela, en anglais. Une activité ludique et éducative que les étudiants des deux établissements scolaires ont particulièrement appréciée.



“Je suis entièrement satisfaite par cette activité, indique Mme Pelegrin, car les élèves ont adhéré au projet. Les petits élèves de CM2 et ceux des classes de sixième ont été très enthousiastes, ils ont parfaitement joué le jeu du petit client anglophone. Et de l’autre côté, face à eux, les serveurs de la section PMH ont parfaitement joué leur rôle de serveurs anglais. C’est d’autant plus important qu’il s’agissait pour ces élèves du Cetad, d’une partie de leur examen pour la validation de leur diplôme de CAP. On peut donc dire qu’ils ont validé cette étape avec brio.”