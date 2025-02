​En route pour l’insertion professionnelle

Tahiti, le 12 février 2025 – Le truck “Génér’Action Fa’a’ati” a repris du service avec une trentaine de jeunes de Faa’a à bord, ce mercredi. Au programme : formation à Paea, emploi à Papara, entrepreneuriat à Mataiea, et enfin sport et culture à Tautira.





Après Papeete et Punaauia en 2024, le truck “Génér’Action Fa’a’ati” de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) a repris du service, ce mercredi, au départ de Faa’a. Pour cette quatrième édition, une trentaine de jeunes de 18 à 30 ans issus des quartiers prioritaires de Teroma et Outuaraea ont embarqué pour un tour de l’île en quatre étapes, axées sur l’insertion professionnelle et sociale.



À la plage de Rohotu, à Paea, la formation était à l’honneur, suivie d’une série de rencontres avec des employeurs locaux à Papara, du côté de Taharu’u. Après un bon ma’a Tahiti, direction les jardins de Vaipahi, à Mataiea, où les participants ont pu s’entretenir avec des jeunes entrepreneurs inspirants et des conseillers à la création d’entreprise. Le terminus à Tautira était réservé à la détente avec des activités sportives et culturelles.





“Explorer” les opportunités

Cette initiative vise à “offrir une expérience enrichissante qui combine découverte de leur île, opportunités professionnelles, renforcement de la confiance en soi et élargissement de leur réseau”. Le bilan de la première édition était encourageant, puisque plus de la moitié des jeunes auraient trouvé un emploi, intégré une formation, lancé un projet entrepreneurial ou repris leurs études à l’issue.



“Pour cette édition, les jeunes sont un peu plus bavards, donc ça donne lieu à de bons échanges avec les intervenants”, remarque Amélie Manzanal, responsable de la cellule des forces d’intervention et de proximité à la DPDJ. Le discours de Poevaiva Bessert, représentante de Nesian, ne les a d’ailleurs pas laissés indifférents : “Je leur ai raconté comment mon frère s’est accroché pour créer la marque, il y a 11 ans. Il faut s’entourer de personnes qui croient en toi. Le message, c’est aussi de ne pas se démoraliser au premier ‘non’. Ce n’est pas une fin : c’est une leçon pour la suite !”



Pour Ahia, 24 ans, le voyage a été bénéfique. “Au départ, j’ai accepté de venir pour accompagner ma compagne. Quand j’ai vu le programme, j’ai remarqué qu’il y avait un arrêt sur l’entrepreneuriat et un autre sur les emplois salariés, et ça m’a convaincu. J’ai exploré tout ce que je pouvais”, confie le jeune homme. Même élan positif pour Teveiani, 19 ans : “C’est une belle expérience. Ça nous ouvre des portes ! J’ai été très intéressée par les métiers de la sécurité. Je repars avec plusieurs contacts”. Le prochain rendez-vous interviendra sous deux à trois mois auprès d’autres quartiers de Faa’a.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Février 2025 à 16:30 | Lu 259 fois