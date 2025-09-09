

​En quête de développement durable pour les compagnies locales

Tahiti le 30 septembre 2025. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, s'est entretenu mardi avec les représentants de la société Atoba, un acteur clé dans l'écosystème industriel et économique autour du Sustainable Aviation Fuel (SAF). Cette rencontre marque une étape significative dans le développement de solutions durables pour les compagnies aériennes locales, alors que le secteur fait face à des défis croissants liés à la transition vers des carburants plus écologiques.





"La société Atoba", selon un communiqué de la présidence envoyé ce mardi aux rédactions "ouvre de belles perspectives pour nos compagnies aériennes, permettant ainsi de ne pas se laisser distancer par les réglementations qui exigent une augmentation progressive du ratio de SAF par rapport au jet fuel." Dans un contexte où la durabilité devient une priorité incontournable, il est essentiel d'explorer ces opportunités.



"La route vers une aviation durable présente des défis considérables », poursuit le communiqué. « Pour la Polynésie il est double, d’une part elle fait face à l'absence d'une filière de production locale de SAF, ce qui complique la capacité du pays à répondre aux besoins croissants du marché. D'autre part, l'approvisionnement en SAF sur Los Angeles s'avère délicat, car les grandes compagnies aériennes y achètent tout le carburant durable disponible, rendant l'accès difficile pour Air Tahiti Nui."



Un peu plus tôt dans la journée, Moetai Brotherson avait commencé ses entrevues par une rencontre avec l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, également maire de la ville du Havre et candidat affiché à la prochaine élection présidentielle en 2027.



Au cours de cette réunion, ils ont abordé la situation économique et géopolitique du Fenua. Le président a retrouvé "avec plaisir un homme d’expérience, doté d’une écoute attentive et d’une honnêteté intellectuelle rare", explique le communiqué au sujet de l’ancien Premier ministre.



La députée Mereana Reid Arbelot lui a également remis le travail de la commission d’enquête sur le nucléaire dont elle est rapporteur.

