​En février, l’emploi salarié progressait encore

Tahiti, le 19 avril 2020 – Un mois avant le confinement en février dernier, l’emploi salarié marchand progressait de +0,5% en Polynésie française.



L’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) vient de publier les derniers chiffres de l’emploi salarié marchand datant de février 2020, un mois avant le confinement. Et alors qu’on peut craindre un effet sur l’économie de la crise sanitaire liée au coronavirus, les derniers chiffres d’avant confinement auront au moins eu le mérite de rester orientés à la hausse. L’emploi a progressé de +0,5% entre février 2019 et février 2020, principalement dans la construction (+2,3%), l’hôtellerie (+0,7%), le commerce (+0,6%) et dans une moindre mesure dans l’industrie (+0,3%). Seul le secteur des autres services marchands est orienté à la baisse (-0,8%). Sur une comparaison plus large sur les douze derniers mois précédent février 2020, par rapport aux douze mois précédents, l’emploi salarié a progressé de +3,5%.