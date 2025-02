​Electricité. L’État prêt à la péréquation contre l’abandon d’une compétence

Tahiti, le 4 février 2025 - La péréquation du prix de l’électricité s’étend sur tout le territoire national. Partout, jusque plus récemment à Wallis-et-Futuna, sauf en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour remédier à cela, le député Moerani Frébault a interrogé le gouvernement, ce mardi à l’Assemblée nationale, lors de la séance des questions orales. Et la réponse est décevante : pour que la Polynésie obtienne le droit à la péréquation nationale sur l’électricité, il faudrait qu’elle abandonne une partie de ses compétences liées au statut d’autonomie.



Première question orale la nuit dernière pour le député Moerani Frébault à l’Assemblée nationale. Alors qu’il l’évoquait récemment, il a demandé à l’État d’intervenir pour faire baisser les prix de l’électricité en Polynésie française en mettant en place la péréquation nationale, comme cela se fait d’ailleurs dans presque tous les territoires ultramarins. “Malgré les demandes de l’assemblée de la Polynésie française, du syndicat pour la promotion des communes et le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental, qui recommande d’étendre la péréquation de l’électricité aux Polynésiens, rien n’a encore changé”, a-t-il rappelé en séance. “Les familles polynésiennes subissent de plein fouet cette injustice en supportant le coût d’une électricité parmi les plus élevées au monde, aggravant les inégalités sociales existantes”, a-t-il poursuivi.



Des propos qui n’ont pas fait tanguer Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises et de l'Économie sociale et solidaire, qui prenait la parole au nom de Marc Ferracci, ministre de l’Économie et des Finances, en déplacement. “Seul le gouvernement de la Polynésie française est compétent pour décider des mesures qu’il entend adopter et appliquer en matière d’énergie, en vertu de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française”, a-t-elle rappelé. “La mise en œuvre d’une péréquation tarifaire de l’électricité avec la Polynésie française ne peut donc passer que par une remise en cause de la compétence relative à l’énergie accordée à cette collectivité.”



Une réponse qui était à prévoir sachant que la ministre a rappelé que ce choix avait été fait par Wallis-et-Futuna en 2016 afin de pouvoir bénéficier de la péréquation.



“Comme vous l’avez dit, d’autres collectivités d’outre-mer ont réussi à trouver les aménagements réglementaires et statutaires nécessaires pour bénéficier de l’extension de la péréquation, et on espère que le gouvernement en offrira la possibilité à la Polynésie, quitte à ce que celle-ci abandonne sa compétence en matière d’énergie”, a complété Moerani Frébault qui doit désormais revenir faire avaler cette pilule aux dirigeants locaux, très peu prompts à se déparer d’une compétence au profit de l’État.