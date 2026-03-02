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​Élections municipales : taux de participation à midi


Crédit : haut-commissariat.
Crédit : haut-commissariat.
Tahiti, le 22 mars 2026 – Le taux de participation à midi en Polynésie française est de 26,82 % pour le deuxième tour des élections municipales.

 
Le second tour des élections municipales est en cours depuis 8 heures ce dimanche dans les communes concernées. Dans un communiqué, le haut-commissariat informe que le taux de participation à midi en Polynésie française est de 26,82%.
 
Il est en hausse d’un peu plus de 9 points par rapport à 2020 à la même heure (17,23 %). Il est également en hausse par rapport au premier tour du 15 mars 2026 (23,97 %).
 

Rédigé par La rédaction le Dimanche 22 Mars 2026 à 12:25 | Lu 431 fois
           


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