​Education : Le lycée agricole marquisien fait sa promo

Tahiti le 29 novembre 2021 – Depuis vendredi, quatre élèves du lycée agricole Saint Athanase de Nuku Hiva font la promotion de leur établissement à la Mini foire agricole de Outumaoro. Ils espèrent recevoir, sur leur stand, la visite d'élèves marquisiens installés à Tahiti, mais aussi d'élèves venant des autres archipels.



Le lycée agricole Saint Athanase de Taiohae, à Nuku Hiva, fait depuis vendredi sa promotion à la Mini foire agricole de Outumaoro. Jusqu'au 30 novembre, Tahia Teikikaine, surveillante au lycée, tient un stand avec quatre de ses élèves pour présenter les formations proposées par leur Lycée. L'établissement catholique, sous la tutelle des frères de La Mennais et anciennement centre d'enseignement et de développement (CED) depuis 1996, est devenue un lycée agricole en 2020. Il accueille une centaine d'élèves, de la quatrième à la terminale. Son internat, dont la capacité d'accueil est de 80 élèves, compte actuellement une cinquantaine de pensionnaires dont une quinzaine venant des autres archipels.



Le lycée propose des formations en alternance avec des stages pratiques. Pour les élèves sortant des classes de cinquième, une formation d'initiation aux métiers agricoles, étalée sur deux ans, est proposée. Les élèves sortant des classes de troisième, eux, ont le choix entre deux formations diplômantes, qui leur permettront de devenir ouvrier agricole, voire chef d'entreprise. Un partenariat avec le lycée de Opunohu, à Moorea, permet aussi aux futurs bacheliers de poursuivre leur scolarité en BTS agricole. Le lycée saint Athanase figure parmi les 200 établissements du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP), un réseau d'enseignement qui propose des formations orientées vers les métiers de la nature et du vivant, de la 4ème à l'école d'ingénieur (Bac +5).



Recruter plus d'élèves des Marquises et d'ailleurs



"Il faut croire que les Marquisiens font de moins en moins de bébés. Il y a une baisse de la démographie qui fait qu'on a moins de demandes d'admission", sourit Tahia Teikikaine. La petite délégation du lycée Saint Athanase espère inciter les familles marquisiennes installées à Tahiti à inscrire leurs enfants chez eux et convaincre des élèves venant des autres archipels.



Tout est fait pour faciliter l'intégration des élèves venant des autres archipels. Les familles seront accompagnées dans leurs démarches pour la prise en charge des frais de formation. Le service de l'Éducation prendra à sa charge le rapatriement des élèves pour les vacances de la Toussaint, de Noël, de Pâques et de juillet. Pour les élèves de Tahiti sortant des classes de cinquième, le lycée de Taiohae prévoit d'ouvrir des classes de 4ème et 3ème agricole au lycée polyvalent saint Joseph de Punaauia avant de poursuivre leur scolarité aux Marquises. Les stages en entreprises pourront se faire auprès des partenaires de Tahiti et Moorea.



Karl Teihotaata, étudiant en 1ère année bac pro : "Je veux être ingénieur agronome" ​ "J'ai commencé ma scolarité au lycée de Taiohae en août dernier. Je suis originaire de Nuku Hiva, et j'ai saisi l'opportunité de poursuivre ma scolarité chez moi, car l'année dernière j'étais à La Mennais. J'ai choisi cette formation car j'aime travailler la terre. Je veux continuer jusqu'au BTS à Opunohu, voire plus pour être ingénieur agronome."

Infos pratiques Pour s'inscrire au Lycée agricole Saint Athanase des Marquises

Téléphone : 40 920 667

Mail : [email protected] ou [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/CEDStJoseph

Rédigé par Areatua Parau le Lundi 29 Novembre 2021 à 17:22 | Lu 179 fois