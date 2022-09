​Édouard Fritch "prend acte" du choix de l'État sur l'aéroport

Tahiti, le 9 septembre 2022 – Dans un communiqué laconique, la présidence a annoncé vendredi qu'Édouard Fritch "prenait acte" de la décision de l'État d'attribuer de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à Vinci Airports, insistant notamment sur sa vigilance au respect des intérêts de la Polynésie et de la reprise des personnels actuels d'ADT.



La présidence a réagi vendredi après-midi dans un communiqué laconique à la décision de la Direction générale de l'aviation civile à Paris d'attribuer le marché de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à Vinci Airports. "Cette désignation fait suite à la décision du tribunal administratif de Papeete, confirmée par le Conseil d’Etat, qui avait jugé irrégulière l’offre de l’attributaire initialement désigné", rappelle d'abord brièvement le Pays. "Le Président prend acte du choix opéré par l’Etat. Le Pays est actionnaire à 49% de l’aéroport international de Tahiti Faa’a. À ce titre, il veillera au respect des intérêts de la Polynésie française et notamment de la reprise des personnels actuels de l’aéroport qui fait partie de la convention existante." Enfin, la présidence annonce que le Pays entamera dès que possible les réunions de travail avec Vinci Airports afin "d’examiner la nature du projet qu’il ambitionne pour notre aéroport" et qui "engage l’avenir du développement touristique de notre Pays". Le contrat de concession portant sur une durée de 40 ans.