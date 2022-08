​Édouard Fritch : "Non, il n'y aura pas de remaniement"

Tahiti, le 15 août 2022 – Alors qu'un séminaire du Tapura a été organisé vendredi et samedi à Matatia, le président du parti majoritaire et du Pays, Édouard Fritch, confirme qu'une partie de ses élus appelle à un changement dans la composition de son gouvernement, mais balaye cette demande : "Non, il n'y aura pas de remaniement".



Alors que la majorité Tapura s'agite en interne après la défaite aux dernières législatives et qu'une partie des élus de l'assemblée demande au président Édouard Fritch de provoquer un "électrochoc" politique avec un remaniement ministériel, le parti rouge et blanc s'est réuni vendredi et samedi en séminaire à Punaauia. Une réunion où l'analyse des résultats des dernières élections a une nouvelle fois été abordée par les élus. Et après les propos du sénateur Teva Rohfritsch demandant à son président "des mesures fortes et courageuses" en fin de semaine dernière, l'absence de l'ancien président de A Tia Porinetia, de la secrétaire générale du Tapura, Nicole Bouteau, et de l'ancien maire de Arue, Philip Schyle, a été très remarquée à Punaauia ce week-end. Les trois élus avaient adressé un courrier à leur président, ainsi qu'aux autres élus Tapura, pour se faire excuser de leur absence et pour rappeler qu'ils attendent toujours que des conclusions concrètes soient tirées des dernières législatives.



Au cœur des revendications des différents frondeurs du parti majoritaire, la demande d'un large remaniement visant plus particulièrement le ministre de l'Economie, Yvonnick Raffin, mais aussi les ministres du Travail, Virginie Bruant, de la Santé, Jacques Raynal, et de l'Agriculture, Tearii Alpha… Une demande qui reste balayée par le président du Pays Edouard Fritch. Ce dernier l'a confirmé sans détours vendredi soir en marge du départ des pompiers de Tahiti vers la Métropole : "Certains demandent effectivement un remaniement. Mais j'estime que nos ministres ont bien travaillé. Il y a eu certainement des imprudences, quelques petites erreurs. Mais je suis plus préoccupé par le travail qui est fourni. Parce que c'est ce qu'attendent les populations de l'exécutif. On doit répondre à ces besoins, travailler…"



"Une reprise en main forte"



"Non, il n'y aura pas de remaniement à la suite de ce séminaire", a assuré le président du Pays. "Nous nous sommes retrouvés pour échanger, discuter, analyser et repartir. Demain, il y aura la mise en place d'une stratégie de reconquête, de campagne électorale." Et pour Édouard Fritch, ce nouveau départ passe effectivement par un électrochoc. Mais pas celui attendu par certains de ses élus. "Il y aura sûrement une reprise en main forte. Parce que les élus veulent tous une réorientation de l'action du gouvernement beaucoup plus proche du terrain et des populations. Donc, vous allez voir que nous allons élaborer un beau programme."



Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Lundi 15 Août 2022 à 20:35 | Lu 1665 fois