​Du retard dans tous les projets d'accueil des SDF

Tahiti, le 25 novembre 2021 – Saisie d'une question orale du représentant Tahoera'a James Heaux jeudi à l'assemblée, la ministre des Affaires sociales, Isabelle Sachet, a annoncé un à deux ans de retard sur tous les projets d'accueil de sans-abris par rapport au calendrier évoqué il y a un an…



Le représentant Tahoera'a James Heaux a interrogé jeudi la ministre des Affaires sociales en charge de la lutte contre l'exclusion, Isabelle Sachet, à l'occasion d'une question orale présentée en séance. Rappelant à la ministre ses annonces faites en réponse à sa propre question écrite un an plus tôt sur les structures d'accueil prévues pour les sans-abris, l'élu orange a demandé à la ministre de lui préciser "l'état d'avancement de ces projets". La ministre a détaillé le projet de centre de jour prévu à Vaininiore, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec un pôle d'urgence et enfin le futur village communautaire situé dans la commune de Afaahiti.



Seul problème, lorsqu'on compare les annonces de la ministre en septembre 2020 avec celle faites jeudi matin, on constate que l'ensemble de ces trois projets accuse un retard d'un an ou plus. Sur le centre de jour de Vaininiore dont la livraison était annoncée pour 2023, la ministre a annoncé "la finalisation de l’ouvrage envisagée pour 2024". Sur le centre d'urgence dont la livraison était également prévue en 2023, elle a évoqué "un démarrage des travaux en janvier 2023 pour une livraison de l’ouvrage en 2024". Et enfin sur le village communautaire à Afaahiti dont la livraison était prévue pour le second semestre 2021, la ministre a évoqué le choix d'un maître d'œuvre pour le mois prochain, une première pierre "envisagée en septembre 2022" et une livraison "attendue en avril 2023". Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle question à l'assemblée…