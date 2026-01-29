

​Dorsale de Afaahiti : réouverture en chaussée rétrécie ce lundi

Tahiti, le 13 février 2026 – Bonne nouvelle pour les usagers de la route du plateau de Afaahiti : suite aux premiers travaux réalisés, la réouverture de la circulation sera effective à partir du lundi 16 février au matin. La vigilance reste de mise en raison du rétrécissement de la chaussée sur 50 mètres environ avec une priorité aux véhicules dans le sens de la montée. Des travaux complémentaires sont prévus dans les prochaines semaines.





C’est un soulagement pour les riverains contraints d’emprunter une déviation peu commode via la route du plateau de Taravao depuis plus de trois semaines. Dans un communiqué transmis ce vendredi après-midi aux médias, le ministre des Grands Travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, annonce la réouverture partielle de la circulation sur la route du plateau de Afaahiti à compter du lundi 16 février 2026 au matin, tout en remerciant les usagers pour « leur patience face aux désagréments occasionnés ».



Pour mémoire, le 21 janvier, la chute d’un arbre avait nécessité la fermeture de la route de la Dorsale de Afaahiti pour des raisons de sécurité. Pour réduire le risque de récidive, l’abattage d’une vingtaine d’arbres a été réalisé. Les dégradations qui avaient été provoquées par l’accident d’un camion ont également été réparées.



« La réfection de caniveaux abimés d’une part, et la pose d’une glissière de sécurité provisoire d’autre part, permettent de rétablir la circulation en chaussée rétrécie à une seule voie sur un tronçon de 50 mètres environ, à partir de ce lundi. Une signalisation temporaire sera mise en place, donnant la priorité aux véhicules dans le sens montant », est-il précisé. Une vigilance accrue est requise de la part des usagers circulant dans cette zone.



Des travaux d’abattage complémentaires et la pose d’une glissière de sécurité définitive se poursuivront dans les prochaines semaines ; ils feront l’objet d’un communiqué ultérieur.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 13 Février 2026 à 16:02




