​Dix foyers inondés et PCS activé à Papara

Tahiti, le 29 juillet 2025 – La vigilance orange pour fortes pluies n’a pas épargné Papara, qui a activé son plan communal de sauvegarde (PCS). Initiées dès lundi soir, les interventions des agents de la commune et de l’Équipement se sont poursuivies ce mardi. Un point sera fait “au plus tôt” pour tenter de solutionner ces débordements récurrents dans certains quartiers.





Après un temps idyllique, de fortes pluies se sont soudainement abattues sur Tahiti et Moorea. Lundi soir, Météo-France en Polynésie a passé les îles du Vent de la vigilance jaune à orange : 96 mm de cumuls de précipitation avaient été relevés en l’espace de six heures à Papara, 73 mm à Papetoai et 45 mm à Tautira.



Des servitudes ont été inondées à Paea. À Teahupo’o, les voitures ne pouvaient plus franchir la rivière du PK 0. Mais la commune de Papara a été plus durement touchée. “Vers 21 heures, trois ponts ont été obstrués par des arbres. Ce sont des petites rivières qui sont entrées en crue : Afaina, Maruia et Afarerii, situées entre le PK 29,100 et le PK 34,500 environ. Une dizaine de maisons ont été inondées. Des routes aussi, comme à la station Total et dans le quartier aux alentours”, indique le premier adjoint au maire de Papara, Fabien Rima, en charge de la sécurité, mobilisé sur le terrain jusqu’à 2 heures du matin avec d’autres élus.



Des débordements récurrents

Le plan communal de sauvegarde (PCS) de Papara a été déclenché dès lundi soir. Tous les moyens humains et matériels des pompiers, de la police municipale et des services techniques ont été déployés, épaulés par ceux de la direction de l’Équipement. Les interventions se sont poursuivies ce mardi, tandis que la vigilance orange était toujours de mise. “On veut régler le plus urgent pour faire en sorte de ne pas avoir de problème cette nuit. On continue à intervenir sur les zones à risque cet après-midi, comme un pont privé au PK 33 dont une partie de l’enrochement a été emportée. Ce qui est important à retenir, c’est qu’il n’y a pas de blessé”, souligne le tāvana. Face à la récurrence des débordements dans certaines zones, l’élu a prévu de “faire un point le plus tôt possible avec le ministre de l’Équipement, Jordy Chan”.



Les fortes pluies ont aussi perturbé le fonctionnement des entreprises et des associations du secteur. Noyé, le golf de Atimaono a été contraint de fermer ses portes pour la journée, ce mardi. La Saga a également dû adapter son programme : les 144 enfants de la quatrième semaine se sont réfugiés à la salle omnisports de Papeari, où les moniteurs de voile se sont transformés en animateurs.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 29 Juillet 2025 à 15:41 | Lu 500 fois