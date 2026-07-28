

​Disparition, la piste de Papeno’o se confirme

Tahiti, le 31 juillet 2026 - Le véhicule de Jean-François De Guigne, porté disparu depuis le mardi 28 juillet, a été retrouvé ce vendredi dans la vallée de la Maroto, à Papeno’o, rapportent nos confrères de TNTV. Les recherches sont toujours en cours.





Au lendemain de la diffusion d’un appel à témoins par la gendarmerie pour retrouver Jean-François De Guigne, 43 ans, les recherches se sont orientées vers la vallée de la Maroto, à Papeno’o. Plusieurs équipes de gendarmes sont mobilisées sur place, dont la brigade de Tiarei, à la fois sur terre, dans l’eau avec des plongeurs et dans les airs à l’aide de drones.



Selon nos confrères de TNTV, son véhicule – un 4x4 Ford Ranger vert – a été retrouvé en fin de matinée au PK 13 de la vallée par son frère. Une découverte qui s’est suivie de l’intervention de techniciens en identification criminelle (TIC). “Les recherches sont toujours en cours”, nous a confirmé la gendarmerie ce vendredi après-midi.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 31 Juillet 2026 à 16:32 | Lu 1997 fois



