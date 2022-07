​Disparition du spécialiste du reo tahiti Yves Lemaître

Tahiti, le 20 juillet 2022 – Le linguiste, membre de l'Académie tahitienne, avait notamment permis d'augmenter le système phonologique du reo tahiti d’une consonne supplémentaire le ‘eta, et d’un système de voyelles dites allongées portant à dix leur nombre.



Après une vie dédiée au Reo Tahiti, Yves Lemaître de l’Académie tahitienne est décédé mercredi soir, à l’âge de 87 ans. Né le 15 septembre 1935 à Saint Brieuc en Bretagne, ce mathématicien s'était découvert une passion pour le reo Tahiti. En 1972, il avait soutenu une thèse de doctorat portant sur "la phonologie du tahitien, suivie d’un lexique du tahitien contemporain", sous la direction du professeur André-Georges Haudricourt, linguiste, directeur de recherche au CNRS.



L’Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM), avait publié dès 1973 le lexique du tahitien contemporain tahitien-français, français-tahitien d’Yves Lemaître dans lequel apparaissait pour la première fois, la transcription de deux traits spécifiques du système phonologique de la langue tahitienne : l’arrêt glottal et la longueur vocalique, en usage aujourd’hui sous les appellations de ‘eta et de tārava.



Il venait d’augmenter le système phonologique du reo tahiti d’une consonne supplémentaire le ‘eta, et d’un système de voyelles dites allongées qui porte à dix leur nombre. En effet, l’absence ou la présence de ces traits sonores provoque un changement de sens dans les mots. Le 2 juillet 1974, il avait été installé avec ses pairs à l’Académie tahitienne, avant d’être nommé à la direction du centre ORSTOM de Papeete en 1975.