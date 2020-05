​Disparition de l’élue Tenuhiarii Faua

Tahiti, le 11 mai 2020 – La présidente du syndicat mixte en charge du Contrat de ville (SMCDV) de l'agglomération de Papeete et élue à la mairie de Mahina, Tenuhiarii Faua, est décédée lundi des suites d'une longue maladie.



Une veillée familiale est organisée ce lundi soir à Ahonu, au domicile de la défunte situé à Ahonu au Pk 12, 5 côté montagne. Mardi, le corps de Tenuhiarii Faua sera exposé dès 8 heures au temple protestant de Mahina, où une deuxième veillée devrait avoir lieu à partir de 19 heures. L'inhumation est prévue mercredi au cimetière communal de Orofara .



La présidente du syndicat mixte pour la gestion du Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) de l'agglomération de Papeete, Tenuhiarii Faua, est décédée ce lundi à l'âge de 36 ans. Le décès est intervenu à la suite d'une longue maladie. Tenuhiarii Faua avait été élue au conseil municipal de Mahina sur la liste du maire Patrice Jamet en 2011. Après la démission d’office de Patrice Jamet en 2015, déclaré inéligible suite au rejet de ses comptes de campagnes, elle avait été nommée deuxième adjointe au maire en charge de la politique de la ville, des finances publiques, des ressources humaines et de la qualité des services publics. En mai 2014, Tenuhiarii Faua avait succédé à Roméo Legayic à la tête du Cucs, appelé "Contrat de ville de l'agglomération de Papeete" en 2015. Elle a notamment oeuvré pour réduire les inégalités sociales au sein des quartiers prioritaires des communes de l'agglomération de Papeete. Elle avait également œuvré dans le milieu associatif, notamment auprès de la "Team Citoyens" qui regroupe des jeunes "qui ne font pas de politique, mais qui s'intéressent à la vie de leur commune" indiquait la chargée de communication de la mairie de Mahina, Elisa Ayou. “Le but était principalement de faire comprendre à ces jeunes les missions d'un élu”. En plus d'être une femme engagée pour sa commune, pour l'agglomération de Papeete et pour le monde associatif, Tenuhiarii Faua était également bien connue dans la sphère religieuse locale. Elle exerçait la fonction de monitrice auprès de l'Eglise protestante.